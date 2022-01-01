Умерла легендарная актриса Голливуда

Знаменитость скончалась в возрасте 99 лет.
В США в Лос-Анджелесе умерла культовая американская актриса Бетти Уайт.
Артистка ушла из жизни у себя дома в 99 лет, не дожив до 100-летия 17 дней.
"Несмотря на то, что Бетти было почти 100 лет, я думал, что она будет жить вечно. Не думаю, что она когда-то боялась смерти, потому что всегда хотела быть со своим любимым мужем Алленом Ладденом. Уайт верила, что снова будет с ним", - рассказал Джефф Уитжас изданию Variety.
Главное из жизни актрисы
Бетти Уайт – американская актриса, комедиантка и телеведущая, известная миру по картинам Золотые девочки и Шоу Мэри Тайлер. Она шестиразовая обладательница премии Эмми.
Напомним, Главред собрал подборку потерь 2021 года и перечислил звезд, ушедших на небеса в 2021 году.
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Автор: Ульяна Виноградова