Умерла легендарная актриса Голливуда

Бетти Уайт 17 января должно было исполниться 100 лет / Associated Press

В США в Лос-Анджелесе умерла культовая американская актриса Бетти Уайт.

Артистка ушла из жизни у себя дома в 99 лет, не дожив до 100-летия 17 дней.

"Несмотря на то, что Бетти было почти 100 лет, я думал, что она будет жить вечно. Не думаю, что она когда-то боялась смерти, потому что всегда хотела быть со своим любимым мужем Алленом Ладденом. Уайт верила, что снова будет с ним", - рассказал Джефф Уитжас изданию Variety.

Главное из жизни актрисы

Бетти Уайт – американская актриса, комедиантка и телеведущая, известная миру по картинам Золотые девочки и Шоу Мэри Тайлер. Она шестиразовая обладательница премии Эмми.

Напомним, Главред собрал подборку потерь 2021 года и перечислил звезд, ушедших на небеса в 2021 году.

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