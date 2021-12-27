Умер режиссер "Острых предметов" и "Большой маленькой лжи"

Жан-Марк Валле / Reuters

Известный голливудский режиссер Жан-Марк Валле скончался в своем доме в городе Квебек (Канада) в возрасте 58 лет. Об этом сообщает специализированный портал Variety.

Причины его кончины не известны.

Жан-Марк Валле родился в Монреале в 1963 году. Там же получил профильное образование в Университете Квебека. Свою карьеру он начал со съемок короткометражных фильмов и видеоклипов. А дебютный полнометражный фильм "Черный список" Валле выпустил в 1995 году.

Больше всего Валле был известен драматическим фильмом "Далласский клуб покупателей" 2013 года. Кино было номинировано на "Оскар", а исполнители главных ролей, актеры Мэттью Макконахи и Джаред Лето, награду эту получили.

Жан-Марк Валле также известен работой в качестве режиссера над первым сезоном сериала "Большая маленькая ложь" (2017), а также мини-сериалом "Острые предметы" (2018) для канала НВО по одноименному роману Джиллиан Флинн.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в России в возрасте 77 лет скончался знаменитый российский и советский режиссер Сергей Соловьев.

Самую большую известность ему принесли фильмы "Асса", "Асса-2" и "Анна Каренина" и фильм "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви".