Умер знаменитый советский режиссер: снял "Ассу" и "Анну Каренину"

Умер известный российский режиссер / wikipedia.org

В России в возрасте 77 лет скончался знаменитый российский и советский режиссер Сергей Соловьев, передают российские СМИ.

Причиной смерти СМИ назвали тяжелую болезнь.

В Минкультуры подтвердили, что Соловьев умер. Глава ведомства Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с его кончиной.

Сергей Соловьев – известный советский и российский продюсер, кинорежиссер, сценарист и педагог.

Что известно о Сергее Соловьеве

Родился 25 августа 1944 года в городе Кемь, Карело-Финской ССР. Раннее детство провел в Северной Корее, куда после войны отправили его отца. Впервые на сцену театра вышел в 14 лет, после – был принят в Театр Юношеского Творчества.

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В 1960-х годах работал на телевидении в качестве рабочего. Окончил режиссерский факультет ВГИКа.

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В 1969 году дебютировал как режиссер, снял киноальманах по рассказам Чехова "Семейное счастье".

В 1975 году снял фильм "Сто дней после детства", за который получил приз на Берлинском кинофестивале за лучшую режиссуру.

Самую большую известность ему принесли фильмы "Асса", "Асса-2" и "Анна Каренина" и фильм "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви".

Также он был режиссером фильмов: "Спасатель", "Избранные", "Чужая белая и рябой", "Нежный возраст", "Станционный смотритель", "Наследница по прямой", "Три сестры", "Тюремный романс".

Последней работой режиссера стал фильм "Кеды", выпущенный в 2016 году.

Ранее сообщалось о том, что американская писательница Энн Райс скончалась 11 декабря 2021 года на 80 году жизни в городе Ранчо-Мираж, штат Калифорния.

Писательница умерла в больнице от осложнений, вызванных инсультом. У смертного Ложа писательницы находилась ее сестра Карэн и сын, также известный писатель, Кристофер Райс.

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