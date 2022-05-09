Умерла 36-летняя издатель L'Officiel Austria и невестка экс-министра юстиции Светлана Лавринович

Молодой женщине было 36 лет/ ua.depositphotos.com

В возрасте 36 лет неожиданно скончалась издатель L'Officiel Austria Светлана Лавринович (девичья фамилия – Гудакова). Прощание с ней состоится в Лимасоле, Кипр, где она провела свои последние дни.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил ее супруг.

"Наша любовь и жизнь Светлана не проснулась вчера утром. Прощание состоится 11.05.2022 в Лимасоле, Кипр. Покойся с миром", – написал он.

Супруга Максима Лавриновича была издателем и основательницей модных глянцев L'Officiel Austria, L'Officiel Monaco и L'Officiel Cyprus. В Instagram австрийского издания также сообщили о ее смерти и помянули сотрудницу несколькими добрыми словами.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти нашей любимой, прекрасной и энергичной матери, жены и делового партнера Светланы Лавринович. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи Лавринович в это тяжелое время и молиться за Светлану и ее семью", – сказано в сообщении.

Напомним, американский актер Майк Хагерти, сыгравший роль в сериалах "Друзья" и "Кто-то, где-то", умер в возрасте 67 лет.