Умер звезда сериала "Друзья"

Актеру было 67 лет. Фото NBC

Американский актер Майк Хагерти, сыгравший роль в сериалах "Друзья" и "Кто-то, где-то", умер в возрасте 67 лет.

Как сообщает The Sun, его коллега по фильму Бриджит Эверетт поделилась печальной новостью в социальных сетях.

Причина смерти Майка пока не разглашается.

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Бриджит написала о кончине своего друга и коллеги: "С большой грустью семья Майкла Дж. Хагерти объявила о его смерти вчера в Лос-Анджелесе. У Майка, преданного мужа, остались жена Мэри Кэтрин, его сестра Мэри Энн Хагерти, а также их дочь Мэг".

В комедийном ситкоме "Друзья" он сыграл управляющего домом мистера Тригера.

Известно, что свои последние дни знаменитость провела в Лос-Анджелесе. В течение шести лет он не появлялся на экранах, однако в 2022 году все же присоединился к новым съемкам. В этом году звезда телеэкранов вместе с актрисой Эверетт сыграли в комедии "Кто-то где-то", где ему доверили исполнять роль ее отца Эда Миллера.