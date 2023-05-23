Умер звезда "Тора", "Рима" и "Звездных войн" Рэй Стивенсон

Медикам не удалось спасти Рэя Стивенсона, который нашел свой конец на съемочной площадке.

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Умер британский актер Рэй Стивенсон / ua.depositphotos.com, pexels.com

На 58-году жизни, за четыре дня до своего Дня рождения, скончался британский актер театра, кино и телевидения Рэй Стивенсон. Об этом сообщает издание Variety с отсылкой на публичного представителя артиста.

Точная причина смерти Стивенсона не уточняется. Известно, что ему стало плохо на съемочной площадке фильма "Казино на Искьи", откуда его доставили в больницу. Там ему стали оказывать необходимую помощь, однако спасти его не удалось.

Рэй Стивенсон - заметная фигура современного кинематографа. Зрителям он запомнится благодаря роли римского легионера Тита Пуллона в телесериале "Рим" (2005-2007). За 30 лет актерской карьеры он сыграл около 40 ролей в таких успешных проектах, как: "Король Артур" (2004; Дагонет), "Каратель: Территория войны" (2008; Каратель), "Тор" (Вольштагг), "Мушкетеры" (2011; Портос), "Декстер" (Исаак Сирко), "Дивергент" (Маркус Итон), "Черные паруса" (Черная борода), "Викинги" (Оттар), и пр.

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Также актер был заметной фигурой для мультивселенной "Звездных войн" - он принимал участие в создании мультсериала "Звездные войны: Повстанцы" в роли Гара Саксона, и снимался в сериале "Асока" в роли Бейлана Сколла.

На официальной странице мультивселенной "Звездных войн" в Facebook Рэю Стивенсону посвятили прощальное слово: "У нас разиблось сердце, когда мы узнали о кончине нашего дорогого друга Рэя Стивенсона. Рэй был невероятным сочетанием таланта, теплоты, юмора и сердечности. Нам повезло, что Рэй присоединился к галактике "Звездных войн" в роли Гара Саксона в "Звездных войнах: Повстанцы", а совсем недавно - в роли Бэйлана Сколла в "Асоке". Его способность играть злодея, будучи на самом деле таким добрым и заботливым человеком, является свидетельством его невероятного таланта. Его любили и уважали все, кто его знал. Наши мысли в это время с его семьей".

Умер британский актер Рэй Стивенсон / facebook.com/StarWars.UK

Ранее стало известно про смерть модельера и первого ведущего шоу "Модный приговор" Вячеслава Зайцева - у него внезапно открылось кровотечение, в больнице "откачать" его не удалось.

Также внезапно скончался другой ведущий - Сергей Колесников, известный по передаче "Фазенда" и яркой ролью в фильме из серии "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом.

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