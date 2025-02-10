Вы узнаете:
- От чего умер Олег Стриженов
- В каких знаменитых фильмах снимался актер
Российский актер Олег Стриженов, который долгое время не появлялся на публике и не высказывался о войне в Украине, умер вчера, 9 февраля.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, перед смертью актер перенес инфаркт головного мозга. Его доставили в больницу в критическом состоянии, целый месяц делали обследования, но спасти так и не удалось.
При жизни, Стриженов снялся в известных советских фильмах: Сорок первый", "Овод", "Пиковая дама", "Юность Петра", "Два капитана", "Звезда пленительного счастья" и другие.
Также стоит отметить, что мама актера родом из Полтавы, а отец из Донецкой области, дедушка работал на шахте в Горловке.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что 58-летнего голливудского актера Дэвида Швиммера, звезду сериала "Друзья", поймали на свидании со студенткой, которая моложе него в два раза.
Также в Сети появились слухи о том, что у лидера группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман с россиянкой. Еще недавно артист рассказывал, как скучает по "российской энергии".
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Кто такой Олег Стриженов?
Олег Стриженов - советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988).
В творчестве артиста более трёх десятков киноролей. К числу его лучших ролей относятся роли в таких кинофильмах как "Овод" (1955), "Сорок первый" (1956), который был удостоен специальной награды X Каннского кинофестиваля (1957), "Белые ночи" (1959), признанного одним из лучших фильмов 1960 года по решению Британского киноинститута, "Звезда пленительного счастья" (1975) и "Приступить к ликвидации" (1983).
Скончался 9 февраля 2025 года в возрасте 95 лет в больнице в Москве.
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