Умер звезда фильма "Лицо со шрамом" Харрис Юлин

Жизнь Юлина угасла после 55 лет карьеры актера.

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Умер Харрис Юлин - дата и причина смерти актера / коллаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

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Почему умер Харрис Юлин

Где снимался Харрис Юлин

Американский актер и номинант на премию Эмми (1996) Харрис Юлин умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Смерть Юлина подтвердили семья артиста и его менеджер Сью Лейбман. Харрис Юлин умер 10 мая в Нью-Йорке из-за остановки сердца.

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Харрис Юлин за свою жизнь сыграл более ста тридцати ролей в кино. В основном второго плана, однако его мастерство эпизода высоко ценилось зрителями и кинокритиками. Его наиболее известной ролью стал Мел Бернштейн - коррумпированный полицейский из криминальной драмы 1983 года "Лицо со шрамом". Среди других известных фильмов с участием Харриса - "Другая женщина", "Охотники за привидениями 2", "Мистер Бин", "Час пик 2", а также сериалы "Ее звали Никита", "Фрейзер" и "Озарк".

Харрис Юлин в фильме "Лицо со шрамом" / imdb.com

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