Умер создатель знаменитых фильмов Мимино и Кин-дза-дза!

Умер Резо Габриадзе / sputnik

Сегодня, 6 июня, в возрасте 84 лет умер грузинский и советский сценарист, драматург, режиссер театра и кино, художник и скульптор Резо Габриадзе.

Он был режиссером таких известных фильмов, как Мимино и Кин-дза-дза!. О смерти Габриадзе сообщает Sputnik Грузия.

Биография Резо Габриадзе

Резо Габриадзе родился 29 июня 1936 года в грузинском городе Кутаиси. Является автором сценариев более чем 35 фильмов, среди которых Не горюй!, Чудаки, Необыкновенная выставка, Паспорт и другие.

В 1981 году Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток. Он также писал пьесы, создавал кукол и оживлял их на сцене своего театра. Одно время он работал Швейцарии и Франции, где поставил два драматических спектакля: Какая грусть - конец аллеи в Театре Види Лозанн и Кутаиси в Париже.

В 2004 году Резо Габриадзе написал и срежиссировал пьесу Запрещенное рождество, или Доктор и больной для Танцевального фонда Барышникова в Нью-Йорке. Премьера прошла в Миннеаполисе, позже она прошла в Линкольн-центре и на Фестивале Сполето в Чарлстоне (Южная Каролина).

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За более чем 30 лет спектакли побывали во многих странах мира и принимали участие в крупнейших международных театральных фестивалях - в Авиньоне, Эдинбурге, Нью-Йорке, Торонто, Белграде, Чарльстоне, Дрездене, и других городах.

Что стало причиной смерти пока неизвестно.

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