Народный артист Украины Николай Завгородний умер от осложнений после коронавируса

Николай Завгородний / kino-teatr.ru

В Одесской больнице 3 июня умер актер Николай Завгородний, которому резко стало хуже во время лечени коронавируса в местной больнице.

Только в конце мая его робные и близкие искали доноров для сдачи крови и материальную помощь из-за неназванной тяжелой болезнь.

Как сообщает пресс-служба Одесского академического театра музыкальной комедии, солистом которого артист был, он умер в 68 лет.

"Николай Завгородний был с нами более 40 лет. Такой колоритный, талантливый актер, обладавший чувством юмора, умением создать позитивный настрой и приятную атмосферу, приготовить вкусное блюдо для большой компании", — говорится в сообщении на сайте театра.

Он был председателем профсоюза театра в течении многих лет.

Николай Завгородний - биография и карьера

Народный артист Украины Николай Завгородний родился в 1953 году. Окончил ГИТИС в 1980 году, после чего вместе с супругой Натальей Завгородней был приглашен в Одесский театр музыкальной комедии легендарным театральным режиссером, народным артистом СССР Михаилом Водяным.

В 2014 году стал Народным артистом Украины.

Играл в мюзиклах "Игра! Идет игра!" ("Свадьба Кречинского"), "Целуй меня, Кэт!", "Первая любовь Дон Жуана", "Летучая мышь", "Бременские музыканты", "Приключения Буратино", "В джазе только девушки", "Хаджибей или Любовь к 3000 апельсинов", "Бал в честь короля", "Тетка Чарлея", "Сильва" и других.

Прощание запланировано на 5 июня у главного входа в театр музыкальной комедии. Точное время уточняется.

Как ранее сообщал Главред, от коронавируса умер народный артист Украины Шептекита Валерий.