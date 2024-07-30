Умер известный украинский диктор Василий Манько

В возрасте 77 лет умер украинский диктор Василий Манько. Об этом в своем блоге в Facebook сообщил его коллега, телевизионщик Николай Канишевский.
"29 июля ушел из жизни Василий Пантелеевич Манько. Старшее поколение помнит его как ведущего диктора Украинского Телевидения (Крещатик, 26)", - написал он.
Позже в комментарии для Детектор Медиа крестник Василия Пантелеевича подтвердил смерть диктора. Он также рассказал, что уход Манько, вероятно, связан с недавно перенесенной операцией, после которой диктор так и не смог оправиться.
Василий Манько был диктором на радио и на телевидении. Наиболее известен работой в передаче "Актуальная камера". В последние годы жизни занимался озвучиванием аудиокниг для людей с нарушениями зрения в студии звукозаписи Украинского общества слепых.
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