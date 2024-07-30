Умер известный украинский диктор Василий Манько

Украинское телевидение в трауре и прощается с легендой.

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Умер Василий Манько - смерть диктора Василия Манько / коллаж: Главред, фото: Facebook Микола Канішевський

В возрасте 77 лет умер украинский диктор Василий Манько. Об этом в своем блоге в Facebook сообщил его коллега, телевизионщик Николай Канишевский.

"29 июля ушел из жизни Василий Пантелеевич Манько. Старшее поколение помнит его как ведущего диктора Украинского Телевидения (Крещатик, 26)", - написал он.

Позже в комментарии для Детектор Медиа крестник Василия Пантелеевича подтвердил смерть диктора. Он также рассказал, что уход Манько, вероятно, связан с недавно перенесенной операцией, после которой диктор так и не смог оправиться.

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Василий Манько был диктором на радио и на телевидении. Наиболее известен работой в передаче "Актуальная камера". В последние годы жизни занимался озвучиванием аудиокниг для людей с нарушениями зрения в студии звукозаписи Украинского общества слепых.

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