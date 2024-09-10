УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Умер "Дарт Вейдер" и "Муфаса" - актер Джеймс Эрл Джонс

Анна Подгорная
10 сентября 2024, 14:16
106
За свою долгую жизнь он построил фантастическую карьеру, и память о нем навсегда сохранится в сердцах поклонников.
Умер Джеймс Эрл Джонс
Умер Джеймс Эрл Джонс - голос Дарта Вейдера и Муфасы / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Американский актер кино и дубляжа, известный своим глубоким голосом, Джеймс Эрл Джонс умер 9 сентября в возрасте 93 лет. Об этом изданию People сообщил агент артиста.

Смерть наступила в доме Джонса в городе Поулинг, Нью-Йорк, в окружении семьи. У актера остался сын - Флинн Эрл Джонс.

Причина смерти Джеймса Эрла Джонса не разглашается. Известно, что последние годы жизни он страдал от сахарного диабета.

видео дня

В детстве из-за психологических потрясений будущий актер сильно заикался, однако даже в таком состоянии проявлял артистизм и творческий талант. Школьный учитель Дональд Круч, который сумел разглядеть перспективного ученика, заставлял Джеймса Эрла Джонса ежедневно выступать перед классом и оттачивать свое мастерство.

За свою жизнь Джеймс Эрл Джонс сыграл более 190 различных ролей, заработал две премии "Тони", "Золотой глобус", две "Эмми" и "Оскар" за заслуги в кинематографе. Актер приобрел статус культового после того, как на экраны вышли "Звездные войны" (озвучивал Дарта Вейдера) и "Король Лев" (Муфаса).

Кто такой Джеймс Эрл Джонс?

Джеймс Эрл Джонс - американский актер. Наиболее известен по голосу Дарта Вейдера в серии фильмов "Звездные войны". Лауреат почетной премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе (2011), сообщает Википедия.

Последние звездные новости:

Ранее украинский публицист и общественный деятель Виталий Капранов назвал виновного в смерти своего брата-близнеца Дмитрия, который умер в апреле в возрасте 56 лет.

Также стало известно, что британский миллионер Дэвид Томас Блит застрелил свою жену, популярную певицу Викторию Веру Блит, на вилле в Турции. Трагедия произошла на почве ревности.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Выросло в разы с начала года: Шмыгаль назвал успехи Украины в производстве оружия

Выросло в разы с начала года: Шмыгаль назвал успехи Украины в производстве оружия

14:34 Украина
Три уровня защиты подстанций, налоги и блэкаут зимой: главное с пресс-конференции Шмыгаля

Три уровня защиты подстанций, налоги и блэкаут зимой: главное с пресс-конференции Шмыгаля

14:30 Украина
Ситуация резко изменилась: россияне активизировались на новом направлении - ВСУ

Ситуация резко изменилась: россияне активизировались на новом направлении - ВСУ

14:01 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко 38775

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко

Влупит +10: какие области атакуют дожди с грозами 11335

Влупит +10: какие области атакуют дожди с грозами

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась жесткая магнитная буря 11060

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась жесткая магнитная буря

Историческое решение Союза: почему в СССР продавали молоко в треугольных пакетах 11050

Историческое решение Союза: почему в СССР продавали молоко в треугольных пакетах

Последние новости

15:12

Зажгла: Бейонсе устроила бесплатное шоу на свадьбе своего помощника

15:10

Водителям на заметку: что означает дорожный знак с авто и точками на белом фоне

15:02

Окончательно распрощалась с Меладзе: Вера Брежнева намекнула на новый роман

15:01

Альтернатива российской компании: через Украину запустили транзит венгерской нефти

14:39

Защита подстанций от ракет и дронов: Шмыгаль рассказал об эксперименте Украины

Россию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ ГетьманРоссию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ Гетьман
14:34

Выросло в разы с начала года: Шмыгаль назвал успехи Украины в производстве оружия

14:32

Кратковременная жара +30 градусов возвращается: в Украине прогнозируют бабье лето

14:30

Три уровня защиты подстанций, налоги и блэкаут зимой: главное с пресс-конференции Шмыгаля

14:27

Дорогу забудут: что положить в погреб от мышей

Реклама
14:23

Почему стоит хранить пищевую пленку в морозилке: неожиданная хитрость

14:16

Умер "Дарт Вейдер" и "Муфаса" - актер Джеймс Эрл Джонс

14:09

Как заготовить базилик на зиму: ТОП-3 проверенные и уникальные способы

14:01

Ситуация резко изменилась: россияне активизировались на новом направлении - ВСУ

14:01

Отдадут и Курчатов: Гетман предположил, куда ВСУ "пропустят" в Курской области

13:50

"В активном поиске": московская дочь Ольги Сумской ошарашила поклонников - детали

13:28

Криминальный авторитет избил военного: в Черкасской области разгорелся скандал

13:27

Без единой капли химии: как отмыть решетку от вытяжки - эффективный способВидео

13:17

Сильно сдал: в сети появилось свежее фото Брюса Уиллиса

12:57

Угроза окружения: ВСУ начали отступление на одном из направлений фронта - Defense Express

12:50

Расширение цифровых документов в Дії: в Минцифры рассказали о новых услугах

Реклама
12:42

Срезать кости ног: невестку Королевой ждет серьезная операция

12:28

"Не можем заставить РФ": в ООН официально признали беспомощность относительно войны в Украине

12:23

"Хватит прятаться": что произошло с чеченским внуком Аллы Пугачевой

12:06

Не будет ни в шкафу, ни на кухне: как избавиться от моли

12:04

РФ будет ждать новый бунт: майор ВСУ озвучил главный страх Кремля

11:37

РФ поднимает со дна судно "Донбасс": враг готовится к усилению давления на Запорожье

11:36

Ужасная причина: почему пчелы погибают после укуса человека, а осы - нетВидео

11:24

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Козлам - обида и гнев, Быкам - безумие

11:19

Падение дронов РФ в странах НАТО: в Белом доме расставили точки над "і"

11:11

Больше, чем Уильям: принц Гарри получит миллионы от королевы-матери на свое 40-летие

11:03

Война может закончиться уже этой осенью: что предусматривает "план победы" Зеленского

10:58

Путина могут свергнуть: Гетьман назвал сроки и главное условиеВидео

10:46

"Получили по зубам": ВСУ стабилизировали Покровское направление, но РФ готовится снова

10:42

Гороскоп на завтра 11 сентября: Львам - успех во всем, Стрельцам - неожиданная прибыль

10:33

Не Покровск: Россия нацелилась на окружение стратегического города на Востоке

10:31

F-16 полетят "кошмарить" Россию: важная страна дала разрешение на удары по РФ

10:09

Идут на Угледар: оккупанты продвинулись около трех населенных пунктов на Донбассе - DeepState

10:06

План расчленения РФ: эксперт рассказал, как Киев может сменить власть в Кремле

10:05

"Сатанинский смех": предательницу Лолиту затравили в РФ

09:53

Путин может принять важное решение после местных выборов в России - майор ВСУ

Реклама
09:51

Внутрь лезть не нужно: девушка показала, как почистить радиатор отопления от пылиВидео

09:06

Силы ПВО сбили 38 "Шахедов", один дрон улетел обратно в Россию

09:06

Белый дом передал Конгрессу тайный доклад о войне в Украине: что известно

08:48

"Она практически не жила с нами": Валентина Хамайко впервые рассказала о дочери мужа

08:46

В Кремле пытаются найти посредников для переговоров с Украиной - ISW

08:18

Ситуация тяжелая: в Пентагоне назвали цель наступления России на Покровском направлении

08:10

Иранские баллистические ракеты: что нужно знать Украинемнение

07:24

Дроны атаковали Подмосковье и еще четыре области РФ: что известно

07:05

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 9 секунд: лучший способ проверить внимательность

06:47

Под Киевом - взрывы: силы ПВО отбивали атаку "Шахедов"

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять