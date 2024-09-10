Умер "Дарт Вейдер" и "Муфаса" - актер Джеймс Эрл Джонс

За свою долгую жизнь он построил фантастическую карьеру, и память о нем навсегда сохранится в сердцах поклонников.

https://stars.glavred.info/umer-dart-veyder-i-mufasa-akter-dzheyms-erl-dzhons-10595837.html Ссылка скопирована

Умер Джеймс Эрл Джонс - голос Дарта Вейдера и Муфасы / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Американский актер кино и дубляжа, известный своим глубоким голосом, Джеймс Эрл Джонс умер 9 сентября в возрасте 93 лет. Об этом изданию People сообщил агент артиста.

Смерть наступила в доме Джонса в городе Поулинг, Нью-Йорк, в окружении семьи. У актера остался сын - Флинн Эрл Джонс.

Причина смерти Джеймса Эрла Джонса не разглашается. Известно, что последние годы жизни он страдал от сахарного диабета.

видео дня

В детстве из-за психологических потрясений будущий актер сильно заикался, однако даже в таком состоянии проявлял артистизм и творческий талант. Школьный учитель Дональд Круч, который сумел разглядеть перспективного ученика, заставлял Джеймса Эрла Джонса ежедневно выступать перед классом и оттачивать свое мастерство.

За свою жизнь Джеймс Эрл Джонс сыграл более 190 различных ролей, заработал две премии "Тони", "Золотой глобус", две "Эмми" и "Оскар" за заслуги в кинематографе. Актер приобрел статус культового после того, как на экраны вышли "Звездные войны" (озвучивал Дарта Вейдера) и "Король Лев" (Муфаса).

Кто такой Джеймс Эрл Джонс? Джеймс Эрл Джонс - американский актер. Наиболее известен по голосу Дарта Вейдера в серии фильмов "Звездные войны". Лауреат почетной премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе (2011), сообщает Википедия.

Последние звездные новости:

Ранее украинский публицист и общественный деятель Виталий Капранов назвал виновного в смерти своего брата-близнеца Дмитрия, который умер в апреле в возрасте 56 лет.

Также стало известно, что британский миллионер Дэвид Томас Блит застрелил свою жену, популярную певицу Викторию Веру Блит, на вилле в Турции. Трагедия произошла на почве ревности.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред