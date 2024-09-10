Умер "Дарт Вейдер" и "Муфаса" - актер Джеймс Эрл Джонс

Американский актер кино и дубляжа, известный своим глубоким голосом, Джеймс Эрл Джонс умер 9 сентября в возрасте 93 лет. Об этом изданию People сообщил агент артиста.
Смерть наступила в доме Джонса в городе Поулинг, Нью-Йорк, в окружении семьи. У актера остался сын - Флинн Эрл Джонс.
Причина смерти Джеймса Эрла Джонса не разглашается. Известно, что последние годы жизни он страдал от сахарного диабета.
В детстве из-за психологических потрясений будущий актер сильно заикался, однако даже в таком состоянии проявлял артистизм и творческий талант. Школьный учитель Дональд Круч, который сумел разглядеть перспективного ученика, заставлял Джеймса Эрла Джонса ежедневно выступать перед классом и оттачивать свое мастерство.
За свою жизнь Джеймс Эрл Джонс сыграл более 190 различных ролей, заработал две премии "Тони", "Золотой глобус", две "Эмми" и "Оскар" за заслуги в кинематографе. Актер приобрел статус культового после того, как на экраны вышли "Звездные войны" (озвучивал Дарта Вейдера) и "Король Лев" (Муфаса).
Кто такой Джеймс Эрл Джонс?
Джеймс Эрл Джонс - американский актер. Наиболее известен по голосу Дарта Вейдера в серии фильмов "Звездные войны". Лауреат почетной премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе (2011), сообщает Википедия.
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