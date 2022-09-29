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Умер автор хита Gangsta’s Paradise - 59-летний репер Coolio

29 сентября 2022, 11:31

Кулио внезапно стало плохо в калифорнийском домике его близких друзей.

Репер Coolio
Умер репер Coolio / instagram.com/coolio

28 сентября в Лос-Анджелесе на 60-том году жизни скончался репер Coolio (Артис Леон Айви). Смерть изданию Variety подтвердил менеджер артиста Джарел Поузи.

Причина смерти не называется, предположительно с музыкантом случился сердечный приступ. Кулио стало плохо в доме его друзей около 16:00 по местному времени. Его нашли без сознания на полу. Ему вызвали карету скорой помощи, парамедики пытались реанимировать певца 45 минут, однако в 17:00 констатировали его смерть.

"Мы опечалены потерей нашего дорогого друга и клиента Кулио, который скончался сегодня днем. Он тронул мир даром своего таланта, и его будет очень не хватать. Спасибо всем во всем мире, кто слушал его музыку, и всем, кто обращался по поводу его кончины. Пожалуйста, вспоминайте о близких Кулио в своих мыслях и молитвах", - говорится в официальном заявлении от менеджеров музыканта.

Кулио стал необычайно известен и популярен благодаря своему хиту Gangsta’s Paradise, который все услышали в 1995 в фильме Опасные умы. С тех пор трек стал самым продаваемым синглом в США (1995) и принес своему создателю Грэмми за лучшее рэп-исполнение (1996).

Ранее сообщалось, что Дама Оливия Ньютон-Джон, австралийская певица, актриса, звезда культового фильма Бриолин и обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы, умерла в возрасте 73 лет от "проклятия Траволты".

Напомним, в начале августа умерла Нишель Николс - американская актриса и певица, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь).

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