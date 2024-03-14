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Украли "Тени забытых предков": фанаты Навального во Франции попытались присвоить фильм

Дмитрий Видоменко
14 марта 2024, 20:08
Во Франции организаторы фестиваля русского фильма устраивают показ легендарного фильма "Тени забытых предков" и представляют его как "часть русской культуры".
Тени забытых предков, Россия
Фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков" русские во Франции попытались представить как часть русской культуры / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и кадр из фильма

Во Франции организаторы "Фестиваля русского фильма" организовали показ фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" (под советским прокатным международным названием "Огненные кони") и в анонсе представляют это легендарное кино "частью русской культуры". Об этом говорится в сообщении агентства "Укринформ".

"Культура продолжает цинично использоваться для легитимизации российской агрессии. Известно, что годами этот фестиваль "российского фильма" опирался на поддержку российских властей. Очевидно, что, несмотря на формальную смену акцентов организаторами, их методы во многом остаются неизменными", — заявили дипломаты из посольства Украины во Франции.

Они отметили, что речь идет о культурной апроприации страной-агрессором РФ украинской культуры, поэтому и просят французские власти разобраться с ситуацией и восстановить справедливость.

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Этот фестиваль организовывает некая ассоциация "Другая Россия". Причем он проходит уже в десятый раз, а в этом году его посвятили памяти российского оппозиционера Алексея Навального.

Кто такой Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик, общественный деятель и юрист украинского происхождения. Стал известен как организатор демонстраций против коррупции в России, а также против президента Владимира Путина и его правительства. Wall Street Journal описал Навального как "человека, которого Владимир Путин боится больше всего", пишет Википедия.

20 августа 2020 года был отравлен в самолете, когда возвращался из Томска в Москву, впал в кому. 24 августа был перевезен в Берлинскую клинику.

22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду.

4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества.

Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года, находясь в заключении в исправительной колонии №3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком округе России.

"Мы считаем, что даже в эти неспокойные времена, несмотря на насилие со стороны нынешней власти, необходимо продолжать защищать и продвигать российскую культуру, в частности, в сфере кино", – говорится в официальных документах фестиваля.

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