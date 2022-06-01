Анатолий Анатолич предсказал распад России / Коллаж

Украинский ведущий Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) подметил цикличность истории, которая лишь подчеркнула, что россию ждет неминуемый крах.

Так в 80-ых годах прошлого столетия советская власть "запрещала" некоторых культурных деятелей и артистов. В списке нежелательных лиц числились группы ДДТ, Машина Времени и Аквариум.

Лидеры современной россии мнят себя прямыми наследниками "совка", и сейчас, в 2022 году, за антивоенную позицию, которую приравнивают к предательству родины, "запретили" все тех же ДДТ, Машину Времени и Аквариум.

В 1991 году Советский Союз распался, прекратил свое существование, и Анатолий Анатолич выразил надежду, что рф в скором времени постигнет та же участь.

"СССР, 1982 год: запрещенные группы - Аквариум, ДДТ, Машина Времени. Россия, 2022 год: запрещенные группы - Аквариум, ДДТ, Машина Времени. Результат в конце 80-х мы помним. Знаем, будет результат в 22 году", - написал ведущий на своей странице в Facebook.

Анатолий Анатолич предсказал распад России / facebook.com/anatolij.anatolich

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