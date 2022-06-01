УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Украинский ведущий предсказал будущее России на примере групп ДДТ, Машина Времени и Аквариум

1 июня 2022, 03:46

Реакция страны-агрессора на общественную позицию этих артистов лишь подчеркивает ее правильность.

Анатолий Анатолич предсказал распад России / Коллаж

Украинский ведущий Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) подметил цикличность истории, которая лишь подчеркнула, что россию ждет неминуемый крах.

Так в 80-ых годах прошлого столетия советская власть "запрещала" некоторых культурных деятелей и артистов. В списке нежелательных лиц числились группы ДДТ, Машина Времени и Аквариум.

Лидеры современной россии мнят себя прямыми наследниками "совка", и сейчас, в 2022 году, за антивоенную позицию, которую приравнивают к предательству родины, "запретили" все тех же ДДТ, Машину Времени и Аквариум.

В 1991 году Советский Союз распался, прекратил свое существование, и Анатолий Анатолич выразил надежду, что рф в скором времени постигнет та же участь.

"СССР, 1982 год: запрещенные группы - Аквариум, ДДТ, Машина Времени. Россия, 2022 год: запрещенные группы - Аквариум, ДДТ, Машина Времени. Результат в конце 80-х мы помним. Знаем, будет результат в 22 году", - написал ведущий на своей странице в Facebook.

Анатолий Анатолич предсказал распад России / facebook.com/anatolij.anatolich

Читайте такжеВ Украине запретят песни и концерты российских артистов: кто под запретом

Ранее российская ведущая и комик Татьяна Лазарева высмеяла пропагандистские шоу РФ, и рассказала, почему Адам и Ева были из россии.

Другие новости:

война в Украине шоу-бизнес Андрей Макаревич Машина времени Анатолий Анатолич Юрий Шевчук ДДТ Борис Гребенщиков Группа ДДТ новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:46

Украинский ведущий предсказал будущее России на примере групп ДДТ, Машина Времени и Аквариум

03:15

Война в Украине может развиваться двумя путями: следующие недели будут решающими – генерал СШАВидео

02:43

Ботву от редиски используют в народной медицине и кулинарии: в чем ее польза

02:33

В фольге и колготках на все тело: Ким Кардашьян удивила фанатов нелепым нарядом

02:10

Как Путин может использовать Приднестровье против Украины: в МВД раскрыли замысел Кремля

Реклама
01:49

"Летнее настроение: активировано": 52-летняя Дженнифер Лопес показала невероятный пляжный лукВидео

01:23

День защиты детей 2022 – милые поздравления, веселые картинки и открытки к празднику

00:53

"Я в шоковом и приятном состоянии ": телеведущий 1+1 овладел новой профессией

00:51

Приметы на 1 июня: что нельзя делать в первый день лета и как не попасть в бедуВидео

31 мая, вторник
23:58

ВСУ имеют успехи в Херсонской и Харьковской областях - ЗеленскийВидео

23:48

Экс-участники легендарных Quest Pistols воссоединились ради помощи Украине

23:41

Налетят грозы и сильные ливни: синоптик предупредил о мощной атаке непогоды в июняВидео

23:39

"Оставим на обочине современной экономики": Зеленский анонсировал новый удар по РФВидео

23:23

Сдавал позиции РФ: в России арестовали генерала родом из Украины за провал наступления на НиколаевВидео

23:07

Зеленская рассказала, куда будет поступать дочь президента

23:05

Россиян ждет ядовитая промзона после взятия Северодонецка - АрестовичВидео

22:54

"Самое большое паскудство": Пригожин неожиданно защитил Пугачеву

22:48

Министр армии США пояснила, как Белый дом выбирает оружие для отправки ВСУ

22:41

В Украине запретят курить электронные сигареты: названы штрафыВидео

22:36

"Откобзонили" 22 оккупантов: ВСУ уничтожили на Востоке 29 единиц вражеской техникиВидео

Реклама
22:29

Вера Брежнева и Константин Меладзе на грани развода

22:23

Не взяли воевать: как ведущего "Один за всех" не приняли в армию

22:10

"А где наше оружие?": Арестович с сосисками в руке обратился к ШольцуВидео

21:59

Украина будет освобождать территории, но не ценой жизней украинцев - Зеленский

21:51

Футболист сборной Украины расплакался на пресс-конференции из-за войныВидео

21:35

Сдали свои позиции: оккупанты вытоптали на траве оскорбление для украинцев и получили "прилет"Видео

21:23

Завалили Аллигатора: бойцы ВСУ уничтожили ударный вертолет РФВидео

21:02

"Разрушена почти вся инфраструктура": российские войска захватили большую часть СеверодонецкаВидео

20:44

Заворотнюк впервые показала себя в объятиях возлюбленного

20:38

Зеленский назвал территории Украины, которые не являются приоритетнымиВидео

20:37

"Мой бойлер": беженка узнала на фото украденные оккупантами РФ вещи в ПопаснойВидео

20:14

Подписывают согласие убивать гражданских: снайпер РФ рассказал, как оккупантов отправляют на войнуВидео

20:11

Шольц отправит в Грецию немецкие БМП, а греки передадут Украине советскую технику

20:10

Приметы на 2 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:03

В Украине запретят песни и концерты российских артистов: кто под запретомВидео

19:46

Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает армии и переселенцам. актуально

19:44

Крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата на членство - ДрагиВидео

19:41

В Сети показали, как ярко пылает техника противника после удара ВСУВидео

19:33

Деколонизация России, или Как Москва слона не заметиламнение

19:17

Оккупанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, готовят штурм Изюма и СлавянскаВидео

Реклама
19:05

Начался период ожесточенных боев: известный астролог предрек конец войны в УкраинеВидео

19:02

Ведущая и певица Астровская, которая молчит о войне, рассказала о родах и рассекретила имя ребенка

18:59

"Он великий украинский артист": Антон WELLBOY планирует дуэт с Алексеем Арестовичем

18:46

В два раза мощнее гаубиц: в США раскрыли детали передачи РСЗО УкраинеВидео

18:31

"Планы Путина ломаются": в России начинается открытый бунт против войны – ЖдановВидео

18:24

Польша изменила правила: что будет недоступно беженцам из Украины с 1 июня

18:10

Юрий Бутусов. Распаковка БМП российского командира с кучей интересногоВидеоблоги

18:07

Киркорову отменяют концерты: он считает, что виноваты Пугачева и Галкин

18:03

Все еще не адские: почему новые санкции Евросоюза еще не сделали больно Россиимнение

17:59

Зеленский анонсировал деоккупацию всей "исторической территории" Украины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять