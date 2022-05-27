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Украинский пес-сапер Патрон получил суперпрестижную премию на Каннском фестивале

27 мая 2022, 21:15

Патрону вручили премию дистанционно. Но в украинском МВД отнюдь не исключают, что после победы Украины в войне с РФ пес-сапер может посетить Канны.

Патрон
Пес-сапер Патрон / коллаж УНИАН / facebook.com/ukrainefilmagency

Уже легендарный украинский пес-сапер Патрон получил самую престижную в мире кинопремию, которой награждают собак. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно тексту, 27 мая, в рамках Каннского фестиваля Патрону была присуждена премия "Пальмовый пес".

"А поскольку Патрон действительно стал звездой мировой кинохроники за последние пару месяцев, жюри единогласно решило, что наш хвостатый пиротехник достоин "пальмового" статуса", – сообщили в МВД.

Патрону вручили премию дистанционно. Но в МВД не исключают, что после победы Украины пес-сапер может посетить Канны и даже провести там автограф-сессию для своих фанатов.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за поддержку. Во время встречи с ним гарант наградил украинских саперов, среди которых был пес Патрон.

"Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за собственную свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы", - сказал украинский лидер.

До того, Главред специально пересказывал историю пса Патрона, который помогает украинским саперам разминировать территории и уже стал любимцем сети.

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Автор: Егор Бунин
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