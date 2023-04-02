УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Украинский музыкант на обложке": Юлия Санина украсила собой британский The Times

2 апреля 2023, 21:33
Солистка The Hardkiss уже в мае выйдет на сцену Евровидения-2023 в качестве ведущей - про это и многое другое она рассказала именитому изданию.
The Hardkiss
Юлия Санина из The Hardkiss попала на обложку The Times / instagram.com/the_hardkiss

Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина была выбрана ведущей для музыкального конкурса Евровидение-2023, которое совсем скоро пройдет в Ливерпуле. В рамках подготовки к серьезному мероприятия певица совершенствует свой английский, постигает азы успешного "шоуменства" и не только.

Недавно Санина снялась для обложки известного британского издания The Times. Историческим фото она поделилась на своей странице в Instagram. На нем артистка предстала с ярким макияжем и в платье, усыпанном стразами.

Впрочем, Юлия не только подтвердила теорию о красоте украинских женщин, но напомнила всему миру со страниц авторитетной газеты о том, что в Украине все еще идет война, что украинцы все еще борются за свою свободу, и каждый отечественный артист теперь выполняет еще и важную дипломатическую миссию, особенно если выступает за рубежом.

видео дня

"Украинский музыкант на обложке легендарного The Times. Развернутое интервью о The Hardkiss, Евровидении, жизни. Но самое главное - мне дали возможность озвучить важные месседжи: культура и спорт не могут быть "вне войны и политики", и почему преступникам не место на Евровидении", - сделала короткий анонс своего интервью для The Times Юлия Санина.

Когда пройдет Евровидение 2023

67-й Международный песенный конкурс Евровидение пройдет 9 и 11 мая в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena.

13 мая состоится грандиозный финал.

Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы на прошлогоднем конкурсе украинского фолк-хоп-коллектива Kalush, однако из-за войны проведение конкурса в нашей стране стало невозможным.

Другие новости:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:07

Россия разразилась угрозой разместить ядерное оружие в Беларуси у границ стран НАТО

21:33

"Украинский музыкант на обложке": Юлия Санина украсила собой британский The TimesВидео

21:22

"Готовимся к запланированным событиям": Зеленский анонсировал весомую неделю на пути к победе УкраиныВидео

21:07

"Россию ждет необратимые процессы": Подоляк сделал заявление после гибели боевика "ДНР" Татарского

20:59

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать 4 апреля: приметы и что нельзя делатьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:49

Сбежавшую в РФ Галину Безрук избил муж после того, как их дочь укусила собакаВидео

20:33

Россия в Бахмуте бросает в бой вагнеровцев и десантников, ситуация очень напряженная – Маляр

20:27

Сложная оптическая иллюзия, которую невозможно разгадать за 5 секунд: как найти арбуз без косточек

20:19

"Идут на убой, как скот": Фейгин объяснил, почему россияне молча гибнут за ПутинаВидео

Реклама
19:46

О чем свидетельствуют разговоры Орбана о миротворцахмнение

19:24

"Любовь нечаянно нагрянет": Слава Каминская показала нового избранника

19:11

В Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе погиб военный пропагандист РФ ТатарскийВидео

18:42

Избиение военного в церкви Хмельницкого: мэр требует запретить УПЦ, возле храма собираются люди

18:32

В Венгрии цинично подыграли Кремлю: напугали ядерной войной из-за помощи УкраинеВидео

18:25

"Мерзкая особа": российскую чемпионку ОИ жестко затравили в РФ за оскорбление УкраиныВидео

18:09

Что посмотреть: топ-5 уморительных комедий последних лет, о которых вы не слышалиВидео

17:12

Посол Украины разнес однопартийцев Шольца: надо требовать не переговоров, а вывода войск ПутинаВидео

17:09

"Путина и его приспешников устранят": оппозиционер рассказал о неизбежном поражении РФ в УкраинеВидео

16:57

"Остановить было невозможно": в России пронесся огромный огненный смерчВидео

16:01

"Будем созидать": Санников рассказал, может ли Украина вернуть ядерный статус после окончания войныВидео

Реклама
16:01

Украине нужна новая волна мобилизации: боец ВСУ назвал главную причину

15:44

Армения не будет арестовывать Путина, а Римский статут ей нужен для противостояния с АзербайджаномВидео

15:41

Невероятно вкусные и очень сочные: лучшие сорта томатов черри, которые восхищают своим ароматомВидео

15:06

Украинского боксера заставили снять флаг во время награждения в ЛитвеВидео

14:55

Украинцы получат новую пенсию в апреле: кому добавят еще 500 гривенВидео

14:50

Китай изучает победы Украины и поражения РФ на случай столкновения с Тайванем – NYTВидео

14:28

"Движемся к поражению": Гиркин с "патриотами" истерит из-за провалов оккупантов в УкраинеВидео

14:21

Астролог предупредила о мощных испытаниях в апреле для каждого знака зодиака - гороскопВидео

14:07

Звезда сериала "Теория большого взрыва" впервые стала мамой - первые фото младенца

13:28

Пекин может пойти против Москвы: эксперт спрогнозировал крах ядерного шантажа РФВидео

13:24

"Постарела конкретно": жену Пескова не узнали даже россиянеВидео

13:23

В Хмельницком в церкви священники УПЦ УП избили военногоВидео

12:42

Угрожает судом человеческим и Божьим: Медведев набросился на Зеленского из-за УПЦ МПВидео

12:38

"Московская" дочь Ольги Сумской поддержала режиссера-путиниста на красной дорожке в РФВидео

12:23

Снег будет заметать Украину: синоптики предупредили о мощном циклоне и "диких" ливняхВидео

12:18

ВСУ пошли вперед на Донбассе: оккупантов выбили с позиций на Донецком направлении

12:00

Гороскоп на завтра 3 апреля 2023: Скорпионам – разочарование, Водолеям - печальВидео

11:40

Самый легкий кулич на Пасху 2023: единственный рецепт, который готовили избранные не просто такВидео

11:31

Черный дым в локомотивном депо: по оккупантам в Мелитополе мощно "прилетело"Видео

10:52

ВСУ уничтожили некоторые группировки армии РФ на 50-70% – командир роты 92-й ОМБрВидео

Реклама
10:50

От люстрации до переименования Севастополя: Данилов назвал план по деоккупации Крыма

09:49

Расстрел за "Слава Украине": раскрыты новые детали последнего боя Мациевского

09:38

"И что это такое?": депутат Госдумы опозорился во время перепалки с украинским дипломатом

08:51

Не стоит категорично клеймить тему переговоровмнение

08:43

"Украина будет мишенью для ядерного удара РФ": сестра Ким Чен Ына набросилась на Зеленского с угрозами

08:43

"Синяя спина в наколках": Волочкова засветила лишнееВидео

08:29

Посол Украины жестко ответил на лицемерное предложение Лукашенко о "перемирии"

07:45

РФ провалила свое "большое" наступление и не достигла заявленных Путиным целей – ISW

06:20

Почему для нас так важна независимая и не пророссийская Молдовамнение

02:14

Эксперт спрогнозировал, могут ли договориться насчет Украины Китай и СШАВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять