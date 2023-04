"Украинский музыкант на обложке": Юлия Санина украсила собой британский The Times

Солистка The Hardkiss уже в мае выйдет на сцену Евровидения-2023 в качестве ведущей - про это и многое другое она рассказала именитому изданию.

Юлия Санина из The Hardkiss попала на обложку The Times / instagram.com/the_hardkiss

Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина была выбрана ведущей для музыкального конкурса Евровидение-2023, которое совсем скоро пройдет в Ливерпуле. В рамках подготовки к серьезному мероприятия певица совершенствует свой английский, постигает азы успешного "шоуменства" и не только.

Недавно Санина снялась для обложки известного британского издания The Times. Историческим фото она поделилась на своей странице в Instagram. На нем артистка предстала с ярким макияжем и в платье, усыпанном стразами.

Впрочем, Юлия не только подтвердила теорию о красоте украинских женщин, но напомнила всему миру со страниц авторитетной газеты о том, что в Украине все еще идет война, что украинцы все еще борются за свою свободу, и каждый отечественный артист теперь выполняет еще и важную дипломатическую миссию, особенно если выступает за рубежом.

"Украинский музыкант на обложке легендарного The Times. Развернутое интервью о The Hardkiss, Евровидении, жизни. Но самое главное - мне дали возможность озвучить важные месседжи: культура и спорт не могут быть "вне войны и политики", и почему преступникам не место на Евровидении", - сделала короткий анонс своего интервью для The Times Юлия Санина.

Когда пройдет Евровидение 2023

67-й Международный песенный конкурс Евровидение пройдет 9 и 11 мая в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena.

13 мая состоится грандиозный финал.

Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы на прошлогоднем конкурсе украинского фолк-хоп-коллектива Kalush, однако из-за войны проведение конкурса в нашей стране стало невозможным.

