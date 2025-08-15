Еле идет: сильно постаревшего Цекало засняли с женой на прогулке

Продюсер Цекало приехал со своей женой в террористическую Москву.

Цекало засняли на прогулке / Коллаж Главред, фото скриншот, Стархит

Кратко:

В каком состоянии засняли Цекало

Как выглядела его жена

Российский продюсер украинского происхождения Александр Цекало, который молчит о военном вторжении России в Украину и его жена Дарина Эрвин попали в камеры случайного прохожего.

Как сказано в российском пропагандистском телеграмм-канале "Не Малахов", Цекало засняли на прогулке с женой в террористической Москве. Сообщается, что он тяжело шел и нес пакеты. Рядом с ним шла его исхудавшая супруга, которая вела собачку на привязи.

видео дня

Цекало с женой приехали в террористическую Россию / Фото Дневники знаменитостей

"Собака и то живее выглядит", "Как два алкаша после недельного перепоя позорище", "А кто из этих двоих убогих Цекало", "Престарелый уставший от жизни папа ведёт свою повзрослевшую инфантильную дочь", "Городские сумасшедшие", - пишут "добрые" российские пользовали социальной сети.

Цекало с молодой женой засняли на прогулке / Скриншот видео

Напомним, ранее нехарактерное фото Александра Цекало попало в сеть. На фото - он позирует с сигаретой, а также рядом с полотном. Примечательная деталь - Цекало находится в костюме Адама, демонстрируя не сильно атлетическое телосложение.

Отметим, ранее Главред писал, что у девушки стали заметными и выдающимися уши. Они настолько стали большими, что комментаторы подумали о том, что она их нарастила.

О персоне: Александр Цекало Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

