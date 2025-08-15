Еле идет: сильно постаревшего Цекало засняли с женой на прогулке

Кратко:
- В каком состоянии засняли Цекало
- Как выглядела его жена
Российский продюсер украинского происхождения Александр Цекало, который молчит о военном вторжении России в Украину и его жена Дарина Эрвин попали в камеры случайного прохожего.
Как сказано в российском пропагандистском телеграмм-канале "Не Малахов", Цекало засняли на прогулке с женой в террористической Москве. Сообщается, что он тяжело шел и нес пакеты. Рядом с ним шла его исхудавшая супруга, которая вела собачку на привязи.
"Собака и то живее выглядит", "Как два алкаша после недельного перепоя позорище", "А кто из этих двоих убогих Цекало", "Престарелый уставший от жизни папа ведёт свою повзрослевшую инфантильную дочь", "Городские сумасшедшие", - пишут "добрые" российские пользовали социальной сети.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее нехарактерное фото Александра Цекало попало в сеть. На фото - он позирует с сигаретой, а также рядом с полотном. Примечательная деталь - Цекало находится в костюме Адама, демонстрируя не сильно атлетическое телосложение.
Отметим, ранее Главред писал, что у девушки стали заметными и выдающимися уши. Они настолько стали большими, что комментаторы подумали о том, что она их нарастила.
Вас также может заинтересовать:
О персоне: Александр Цекало
Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.
Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред