Украинских артистов призвали отказаться от наград страны-оккупанта

В Верховной Рада выступили с заявлением.
В Комитете гуманитарной и информполитики Верховной Рады призвали украинских артистов отказаться от российских наград и званий.
Обращение также адресовано художникам, актерам, режиссерам и артистам других направлений.
"Своими преступными жестокими действиями, уничтожением гражданского украинского населения, пренебрежением украинской культурой и идентичностью государство-оккупант полностью обесценило для Украины российские награды, в частности почетные звания народных и заслуженных артистов, художников, архитекторов, деятелей искусств, работников культуры и т.д", - говорится в сообщении.
Читайте также"Я ненавижу букву Z": Андрей Бедняков заявил о готовности отстраивать родной МариупольНапомним, в России начали запрещать приглашать на концерты российских звезд, которые высказались против войны в Украине. Под запретом теперь и некоторые украинские звезды, осудившие президента РФ Владимира Путина за кровопролитие в Украине.
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