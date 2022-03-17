Украинских артистов призвали отказаться от наград страны-оккупанта / ua.depositphotos.com

В Комитете гуманитарной и информполитики Верховной Рады призвали украинских артистов отказаться от российских наград и званий.

Обращение также адресовано художникам, актерам, режиссерам и артистам других направлений.

"Своими преступными жестокими действиями, уничтожением гражданского украинского населения, пренебрежением украинской культурой и идентичностью государство-оккупант полностью обесценило для Украины российские награды, в частности почетные звания народных и заслуженных артистов, художников, архитекторов, деятелей искусств, работников культуры и т.д", - говорится в сообщении.

Читайте также"Я ненавижу букву Z": Андрей Бедняков заявил о готовности отстраивать родной МариупольНапомним, в России начали запрещать приглашать на концерты российских звезд, которые высказались против войны в Украине. Под запретом теперь и некоторые украинские звезды, осудившие президента РФ Владимира Путина за кровопролитие в Украине.

Читайте также: