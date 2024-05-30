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Украинские звезды, похожие между собой: интересные совпадения

Алена Кюпели
30 мая 2024, 14:16
41
Все люди отчасти похожи между собой, но есть и правда очень интересные совпадения.
Злата Огневич и Катерина Тышкевич похожи
Злата Огневич и Катерина Тышкевич похожи / Коллаж Главред, фото из сети

Наверняка каждый пользователь сети хоть раз кликал на материал, который предлагал поглядеть на голивудских звезд и их коллег, похожих как две капли воды.

Главред решил поискать похожих друг на друга украинских звезд и оказалось, что в украинском шоубизе также есть люди, похожие друг на друга.

Злата Огневич и Катерина Тышкевич

Невооруженным взглядом видно, как похожи между собой певица Злата Огневич и украинская актриса Катерина Тышкевич. Девушки, кроме своих талантов, обладают яркой внешностью.

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У них у обоих темные густые волосы, большие выразительные глаза и яркая улыбка.

Злата Огневич и Катерина Тышкевич похожи
Злата Огневич и Катерина Тышкевич похожи / Коллаж Главред, фото из сети

Влад Яма и Слава Демин

Украинский телеведущий Слава Демин на некоторых фото сильно напоминает украинского танцора и хореографа Влада Яму. К слову, в отличие от Влада Ямы, Слава Демин находится в Украине и продолжает работать в стране, несмотря на войну.

В свою очередь, Влад Яма все время войны сидит вместе со своей семьей в США и якобы проводит мероприятия в поддержку Украины. Возвращаться в Украину в ближайшем будущем он явно не собирается.

Слава Демин и Влад Яма
Слава Демин и Влад Яма / Коллаж Главред, фото Гламурчик, Instagram

Валерия Крук и певица Солоха

44-летняя бывшая телеведущая и модель Валерия Крук, также известная как Кульбаба часто радует своих поклонников пикантными фото. Кроме того, она является победительницей конкурсов фитнесс-бикини.

Не отстает от нее и другая селебрити - певица Солоха. У слову, блондинка также является фитнесс-моделью и имеет награды в этой сфере.

Валерия Крук и певица Солоха
Валерия Крук и певица Солоха / Коллаж Главред, фото Instagram/soloha_official, Основна світлина valeriyakruk valeriyakruk

Соломия Ветвицкая и Ольга Цибульская

Украинских красавиц также можно сравнить между собой. Конечно, он и не являются стопроцентными копиями друг друга, но в какой-то момент могут быть очень похожими.

Кто такая Оля Цибульская?

Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

Ведущая Соломия Ветлицкая - украинская телеведущая на 1+1, журналист.

Ольга Цибульская - певица и актриса.

Соломия Ветвицкая и Ольга Цибулькая
Соломия Ветвицкая и Ольга Цибулькая / Коллаж Главред, фото ТСН

Тоня Матвиенко и Екатерина Варченко

Певицу Тоню Матвиенко также по типажу можно сравнить с актрисой Катериной Варченко. Обе натуральные блондинки с нежными чертами лица и светлыми глазами.

Тоня Матвиенко и Катерина Варченко
Тоня Матвиенко и Катерина Варченко / Коллаж Главред, фото Ukr.net

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Ранее Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.

Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.

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