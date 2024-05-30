Украинские звезды, похожие между собой: интересные совпадения

Наверняка каждый пользователь сети хоть раз кликал на материал, который предлагал поглядеть на голивудских звезд и их коллег, похожих как две капли воды.
Главред решил поискать похожих друг на друга украинских звезд и оказалось, что в украинском шоубизе также есть люди, похожие друг на друга.
Злата Огневич и Катерина Тышкевич
Невооруженным взглядом видно, как похожи между собой певица Злата Огневич и украинская актриса Катерина Тышкевич. Девушки, кроме своих талантов, обладают яркой внешностью.
У них у обоих темные густые волосы, большие выразительные глаза и яркая улыбка.
Влад Яма и Слава Демин
Украинский телеведущий Слава Демин на некоторых фото сильно напоминает украинского танцора и хореографа Влада Яму. К слову, в отличие от Влада Ямы, Слава Демин находится в Украине и продолжает работать в стране, несмотря на войну.
В свою очередь, Влад Яма все время войны сидит вместе со своей семьей в США и якобы проводит мероприятия в поддержку Украины. Возвращаться в Украину в ближайшем будущем он явно не собирается.
Валерия Крук и певица Солоха
44-летняя бывшая телеведущая и модель Валерия Крук, также известная как Кульбаба часто радует своих поклонников пикантными фото. Кроме того, она является победительницей конкурсов фитнесс-бикини.
Не отстает от нее и другая селебрити - певица Солоха. У слову, блондинка также является фитнесс-моделью и имеет награды в этой сфере.
Соломия Ветвицкая и Ольга Цибульская
Украинских красавиц также можно сравнить между собой. Конечно, он и не являются стопроцентными копиями друг друга, но в какой-то момент могут быть очень похожими.
Кто такая Оля Цибульская?
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
Ведущая Соломия Ветлицкая - украинская телеведущая на 1+1, журналист.
Ольга Цибульская - певица и актриса.
Тоня Матвиенко и Екатерина Варченко
Певицу Тоню Матвиенко также по типажу можно сравнить с актрисой Катериной Варченко. Обе натуральные блондинки с нежными чертами лица и светлыми глазами.
Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире
Ранее Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.
Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.
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