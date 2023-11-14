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Украинская теннисистка показала жару в купальнике во время медового месяца

Анна Подгорная
14 ноября 2023, 01:30
Марта Костюк не упустила возможность побаловать поклонников "горячим" контентом прямиком из райского уголка нашей планеты.
Марта Костюк
Марта Костюк в купальнике похвасталась телом в медовый месяц / коллаж: Главред, фото: instagram.com/martakostyuk

В апреле, в канун Пасхи, украинская теннисистка и вторая ракетка Украины Марта Костюк получила предложение руки и сердца от своего бойфренда, финансового трейдера Георгия Вайковича.

Помолвка не была длинной - пара сыграла свадьбу уже 1 ноября. Церемония в кругу родных и близких состоялась на Кипре, после этого Костюк и Вайкович отправились в медовый месяц на Мальдивы.

Отпуск новобрачных на райском курорте удался на славу - за две недели там спортсменка крайне редко выходила на связь с поклонниками. Позже в своем блоге в Instagram она опубликовала фотографии со своего медового месяца. Особого внимания, по мнению Костюк, заслуживал один пляжный наряд.

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Речь идет о черном купальнике с ярким орнаментом и фантазийными вырезами, который будто был сплетен из отдельных полос ткани так, чтобы лишь самую малость прикрыть пикантные места теннисистки и подчеркнуть ее великолепную физическую форму. В нем Марта выглядела максимально соблазнительно.

Ранее украинская певица Alyosha, она же Елена Тополя, показала дерзкий образ в стиле нулевых. Поклонники не ожидали увидеть артистку в таком непривычном для нее луке.

Также 65-летняя американская певица Мадонна примерила на себя дерзкий образ невесты в первую брачную ночь, и не смогла скрыть обнаженный бюст под фатой.

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