Голый пупок и кудри: Alyosha показала дерзкий образ в стиле нулевых

Елена Тополя заскучала за бесконечно длинными локонами, а поклонники - за певицей с таким горячим вайбом.

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Alyosha показала крепкий пресс в коротком топе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Украинская певица Alyosha, которая теперь творит под псевдонимом Елена Тополя, в концертных луках и повседневной жизни отдает предпочтения романтическим, подчеркнуто женственным образам.

Однако так было не всегда. Перебирая частные фотоархивы, артистка на своей странице в Instagram опубликовала фото, которому без малого 20 лет. Похоже, и сама Тополя удивилась, как сильно изменилась за это время.

"20 лет назад. Что я могу повторить, так это волосы. Больше никаких ножниц!" - пишет певица. И хоть самой Елене понравилась на снимке лишь прическа, поклонники остались в восторге от такой певицы Alyosha версии начала двухтысячных.

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На черно-белом фото артистка с длинными завитыми локонами позирует в рваных джинсах-скинни с заниженной талией и в белом топе, который она дерзко задрала чтобы продемонстрировать фрагмент нижнего белья и рельефный пресс.

Alyosha показала крепкий пресс в коротком топе / instagram.com/alyoshasinger

Ранее украинская певица Alina Pash снялась топлес и предложила своим поклонникам альтернативный способ отпраздновать Хэллоуин - отказаться от конфет ради благого дела.

Также звездная украинская дзюдоистка и олимпийская чемпионка Дарья Белодед показала, как приручает "железного коня" в открытом платье с голыми плечами.

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