Голый пупок и кудри: Alyosha показала дерзкий образ в стиле нулевых

Украинская певица Alyosha, которая теперь творит под псевдонимом Елена Тополя, в концертных луках и повседневной жизни отдает предпочтения романтическим, подчеркнуто женственным образам.
Однако так было не всегда. Перебирая частные фотоархивы, артистка на своей странице в Instagram опубликовала фото, которому без малого 20 лет. Похоже, и сама Тополя удивилась, как сильно изменилась за это время.
"20 лет назад. Что я могу повторить, так это волосы. Больше никаких ножниц!" - пишет певица. И хоть самой Елене понравилась на снимке лишь прическа, поклонники остались в восторге от такой певицы Alyosha версии начала двухтысячных.
На черно-белом фото артистка с длинными завитыми локонами позирует в рваных джинсах-скинни с заниженной талией и в белом топе, который она дерзко задрала чтобы продемонстрировать фрагмент нижнего белья и рельефный пресс.
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