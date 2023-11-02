Звездная украинская дзюдоистка поманила голыми плечиками в открытом платье

Двукратная чемпионка мира и бронзовая призерша Олимпийских игр по дзюдо Дарья Белодед могла бы построить вполне успешную карьеру в модельном бизнесе. Однако то, что она нашла себя в спорте, не мешает ей за пределами зала для тренировок выглядеть сногсшибательно.
Блондинка с бездонными голубыми глазами и сама получает огромное удовольствие, когда облачается в изящные наряды. К примеру, недавно она побаловала поклонников фото из автомобиля. Снимок появился на ее странице в Instagram.
В кадре Дарья в белом платье с открытыми плечами и высокой горловиной уверенно держит руль. Впрочем, вместо дороги спортсменка призывно смотрит прямо в камеру с легкой полуулыбкой на пухлых губах.
"Глаза говорят то, что слова не могут", - подписала снимок Белодед. Ее фанаты принялись с азартом выяснять, какой же месседж оставила для них Дарья. Не забыли они и про комплименты в адрес дзюдоистки, коих набралось в избытке.
Ранее в Сети появились новые пугающие фото 47-летней звезды фильма "Американский пирог" Тары Рейд. Последние несколько лет артистке сильно достается от прессы из-за ее экспериментов с внешностью.
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