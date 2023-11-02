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Звездная украинская дзюдоистка поманила голыми плечиками в открытом платье

Анна Подгорная
2 ноября 2023, 04:15
Дарья Белодед показала, как приручает "железного коня".
Дарья Белодед
Дарья Белодед в платье с открытыми плечами снялась за рулем автомобиля / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dariabilodid7

Двукратная чемпионка мира и бронзовая призерша Олимпийских игр по дзюдо Дарья Белодед могла бы построить вполне успешную карьеру в модельном бизнесе. Однако то, что она нашла себя в спорте, не мешает ей за пределами зала для тренировок выглядеть сногсшибательно.

Блондинка с бездонными голубыми глазами и сама получает огромное удовольствие, когда облачается в изящные наряды. К примеру, недавно она побаловала поклонников фото из автомобиля. Снимок появился на ее странице в Instagram.

В кадре Дарья в белом платье с открытыми плечами и высокой горловиной уверенно держит руль. Впрочем, вместо дороги спортсменка призывно смотрит прямо в камеру с легкой полуулыбкой на пухлых губах.

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"Глаза говорят то, что слова не могут", - подписала снимок Белодед. Ее фанаты принялись с азартом выяснять, какой же месседж оставила для них Дарья. Не забыли они и про комплименты в адрес дзюдоистки, коих набралось в избытке.

Дарья Белодед
Дарья Белодед в платье с открытыми плечами снялась за рулем автомобиля / instagram.com/dariabilodid7

Ранее в Сети появились новые пугающие фото 47-летней звезды фильма "Американский пирог" Тары Рейд. Последние несколько лет артистке сильно достается от прессы из-за ее экспериментов с внешностью.

Также украинская певица Настя Каменских без макияжа засветила сочный бюст. Во время прогулки на природе певицу посетили размышления, которые она проиллюстрировала пикантным снимком.

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