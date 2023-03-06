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Украинская теннисистка отказалась жать руку россиянке после турнира

6 марта 2023, 22:25
Она также отказалась от совместного фото с россиянкой, которая является символом терроризма.
Марта Костюк
Марта Костюк / Jimmie48 Tennis Photography

Украинская теннисистка Марта Костюк, одержавшая 5 марта победу в финале теннисного турнира категории в Остине (США) над россиянкой Варварой Грачёвой, не стала пожимать руку сопернице после матча.

Кроме того, на церемонии награждения теннисистки не стали делать совместное фото и говорить речь друг о друге. Напомним, в 2022 году 20-летняя Костюк заявляла, что в связи с военным вторжением России в Украину, не будет пожимать руку российским и белорусским спортсменам. На прошлогоднем US Open-2022 украинка после проигрыша белоруске Виктории Азаренко также не стала пожимать руку оппонентке.

Костюк впервые в карьере победила на турнире WTA. Турнир в Остине проходил с 27 февраля по 5 марта. Общий призовой фонд турнира составил 259 тысяч долларов.

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Отметим, что террористическая Россия большой профессионал по провокациям не только на поле боя. Она умудряется распространить свои гаденькие метастазы везде, где бы не принимала участие.

Не стал исключением и международный конкурс красоты "Мисс Вселенная", где россиянка Анна Линникова пыталась подлезть на фото к участнице из Украины Виктории Апанасенко. Наша конкурсантка вовремя заметила провокацию, которую бы явно потом "затаскали" по пропагандистским СМИ, дабы показать "дружбу" Украины с Россией, которая уничтожает мирные города.

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