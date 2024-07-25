Украинка в фаворитах: самые привлекательные спортсменки Олимпиады-2024 в Париже

На Олимпийских играх-2024 эти легкоатлетки заслуживают отдельной медали за свою красоту.

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Олимпиада-2024 - самые красивые спортсменки на Олимпийских играх-2024 / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Олимпийские игры - не только праздник спорта, но и красоты. Не удивительно, что в 2024 году, когда Олимпиада пройдет в Париже - одной из мировых столиц моды, пресса решила обратить внимание не только на атлетические успехи спортсменов, но и их внешние данные.

Редакция издания The Sun взяла на себя непростую миссию - определить, кто же из участниц Олимпиады-2024 самая красивая. Подборка у них получилась весьма яркая - каждая из спортсменок вполне могла бы достичь олимпийских высот на лучших мировых подиумах.

Главред покажет, как выглядят топ-5 самых красивых спортсменок на Олимпиаде-2024.

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Первое место, по версии The Sun, занимает Алика Шмидт - немецкая бегунья на короткие дистанции. В Германии она сегодня одна из самых популярных спортсменок. На Олимпиаде-2024 Шмидт представит сборную Германии в смешанной эстафете 4×400 метров.

Алика Шмидт / instagram.com/alicasmd

Второе место досталось Молли Кодри - представительнице Великобритании на Олимпийских играх-2024. Она - прыгунья с шестом, хотя ее поклонники уверены, что настоящее призвание спортсменки - модель бикини.

Молли Кодри / instagram.com/molly_caudery

Третье место занимает Юлия Левченко - украинская прыгунья в высоту. Это не первая Олимпиада для Левченко: она была участницей летних Олимпийских игр 2016 года и является олимпийской чемпионкой среди молодежи 2014 года.

Юлия Левченко / instagram.com/levchenkou

4 место - канадская прыгунья с шестом Алиша Ньюман, участница Олимпийских игр 2016 и 2020 годов. Также снималась в рекламной кампании нижнего белья Agent Provocateur.

Алиша Ньюман / instagram.com/alyshanewman

Замыкает пятерку самых красивых спортсменок Олимпиады-2024 Лике Клавер из Нидерландов - голландская легкоатлетка, выступающая в спринтерском беге. Она специализируется на дистанциях 200 и 400 метров.

Лике Клавер / instagram.com/liekeklaver

Летние Олимпийские игры 2024 Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

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