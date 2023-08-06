Украинка, которая пострадала от российской ракеты, попала на обложку Playboy

Девушка потеряла глаз из-за российской ракеты.

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Девущка пострадавшая от войны, попала в Playboy / Коллаж Главред, Фото playboy.ua, slovoidilo.ua

Хирург, модель и телеведущая Ирина Белоцерковец, которая была ранена во время обстрела в Киевской области и потеряла глаз, стала героиней обложки мужского глянца Playboy.

В интервью изданию, женщина поделилась секретами своей несокрушимости.

Также в журнале представлены рассказы других украинских женщин, участниц проекта Women stay strong, получивших травмы во время полномасштабной войны, сказано на сайте издания.

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Ирина Белоцерковец на обложке Playboy / Playboy.ua

Ирина Белоцерковец вместе с детьми 26 февраля 2022 года попала под обстрел российских окупантов. Муж модели – помощных мэра Киева Виталия Кличко, но она не уверена, что россияне совершили сознательное покушение. Жизнь девушки спасали в врачи Германии.

Напомним, ранее российские пропагандистские СМИ пишут о том, что российский олигарх Роман Абрамович, который славится разными бурными событиями в своей личной жизни, обзавелся новой пассией.

Напомним, ранее украинская супермодель и ведущая шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева в День матери поделилась с поклонниками особенным событием.

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