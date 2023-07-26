СМИ: российский олигарх Абрамович закрутил роман с украинской моделью

Наталья Гоций - известная модель, которая имеет ряд собственных проектов.

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Роман Абрамович, по слухам, встречается с украинской моделью / Коллаж Главред, Фото Instagram/nataliiagotsii, Facebook/RomanArkadyevichAbramovich

Российские пропагандистские СМИ пишут о том, что российский олигарх Роман Абрамович, который славится разными бурными событиями в своей личной жизни, обзавелся новой пассией.

Так, по информации пропагандистского издания Стархит, в сети обсуждают якобы новую пассию олигарха — 39-летнюю модель Наталью Гоций.

"Никаких подтверждений, что 56-летний Роман действительно встречается с моделью пока нет. Более того, ему приписывают отношения с еще одной эффектной девушкой — Еленой Набиуллиной. Несмотря на профессию кондитера, она тоже придерживается диет и готовит низкокалорийные десерты", - написало СМИ.

видео дня

Наталья Гоций - украинская топ-модель, а также победительница международного конкурса Ford Supermodel of the World 2004 года.

Через год после победы портфолио Гоций пополнилось съемками для Vogue, итальянского Marie Claire, Numero, Fashion Magazine, Elle и других журналов. Наталья стала лицом ароматов Baby Doll от Yves Saint Laurent и 212 от Carolina Herrera, сообщает Википедия.

Также Наталья дефилировала на показах в Valentino, Yves Saint Laurent, Бегназа Сарафура, Кристиана Лакруа, Дианы фон Фюрстенберг, Dior, Dolce & Gabbana, Дрисса Ван Нотена, Gucci, Оскара де ла Ренти, Вивьен Вествуд, Марка Джейко других лидеров fashion-индустрии. В 2021 году дефилировала на показе Armani на Milan Fashion Week.

На видео - бекстейдж со съемок Гоций:

Автор YouTube-канала "Быть Гоций". Ведет свой спортивный Telegram канал, где публикует видео с тренировками.

Страница Натальи в Instagram выглядит стандартно для модели. Она также перестала вести ее на русском языке, а ее посты написаны на английском или украинском языке.

На фото - пост модели до начала полномасштабного вторжения России в Украину:

В сохраненных сториз у модели информация о том, как можно было помочь украинцам во время отважного противостояния Украины террористической России. Однако постов о том, что Россия напала на Украину, сообщений о войне и обстрелах украинских городов, на странице в Гоций нет.

Напомним, ранее украинская супермодель и ведущая шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева в День матери поделилась с поклонниками особенным событием.

Ранее также стало известно о том, что 28-летняя китайская модель Эбби Чой была найдена расчлененной в загородном доме в Тай По, одном из районов Гонконга.

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