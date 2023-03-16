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Украина победила в конкурсе национальных костюмов "Мисс Вселенная"

16 марта 2023, 20:05
Виктория Апанасенко написала, что костюм, в котором девушка выходила на сцену, победил в номинации конкурса за самый лучший национальный костюм.
Виктория Апанасенко_мисс Вселенная
Виктория Апанасенко_мисс Вселенная / Instagram

Украинская красавица Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", поделилась неожиданной радостью. Так, на своей странице в Instagram, Апанасенко написала, что костюм, в котором девушка выходила на сцену, победил в номинации конкурса за самый лучший национальный костюм.

"Посвящаяю эту награду каждому украинцу, каждому Воину света, который воюет сейчас за будущее Украины", - написала она.

Она также рассказала о том, что символизирует костюм. Так, Апанасенко пояснила, что костюм "Воин света" – это олицетворение внутренней силы украинцев, нашей смелости и любви к свободе, которая течет в наших жилах.

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"Создавая этот костюм, мы хотели воплотить идею о том, что война не может сломить нашу силу и обесцвечивать наши сердца. Даже пылающая Украина возродится, как феникс, и засияет яркими красками! Этот костюм также символизирует любую женщину, которая борется за свои права, свободу и свое будущее! Каждый из нас - Воин Света", - заявила представительница Украины.

Напомним, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

Как рассказала Апанасенко в интервью на YouTube-канале "Олицкая", она спросила россиянку, поддерживает ли та войну и нападение России на Украину. Виктория добавила, что не планировала говорить с террористкой, но та сама проявила инициативу.

Кроме того, участница конкурса "Мисс Вселенная" от террористической России Анна Линникова, неожиданно пожаловалась на изоляцию и игнор со стороны других девушек на конкурсе.

Об этом она поплакалась в интервью российской скандальной журналистке Алене Жигаловой. Линник также побредила о том, что украинская дирекция конкурса хотела облить ее платье зеленкой прямо на сцене. По словам Линниковой, на фоне этого всего, у нее, бедняжки, случился нервный срыв.

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