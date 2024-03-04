Украина больше не лидер среди вероятных победителей Евровидения-2024 - букмекеры

Страсти на конкурсе накаляются - alyona alyona & Jerry Heil впервые за много недель уступили первое место.

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Лидер букмекеров на Евровидении-2024 - Baby Lasagna из Хорватии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

С середины января Украина занимала первое место в рейтинге вероятных победителей на Евровидении-2024 от букмекеров. В начале февраля наша страна лишь укрепила свои позиции после оглашение имени конкурсанта, который будет представлять Украину на конкурсе - alyona alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".

Однако все изменилось неделю назад, когда Хорватия, которая за 30 лет участия в Евровидении ни разу не выигрывала, представила своего артиста. Им оказался певец под псевдонимом Baby Lasagna. Его песню "Rim Tim Dagi Dim" высоко оценили еврофаны.

В связи с этим рейтинг букмекеров сильно изменился. Хорватия потеснила Украину с первого места. Правда, с незначительным отрывом: Букмекеры оценивают шансы Baby Lasagna на победу в 17%, а alyona alyona & Jerry Heil - в 15.

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Италия оказалась на третьем месте с восемью процентами, а Бельгия и Швейцария заняли 4 и 5 место - 5%.

Стоит отметить, что номер и песню Baby Lasagna часто сравнивают с фаворитом Евровидения-2023 - участником из Финляндии Käärijä и его "Cha Cha Cha". На конкурсе он занял второе место, хотя и опередил победительницу Loreen по зрительским голосам.

Лидер букмекеров на Евровидении-2024 - Baby Lasagna из Хорватии / eurovisionworld.com

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которой предрекают победу на международном конкурсе.

Также звезду-сурдопереводчицу Нацотбора-2024 Екатерину Заботкину, которая так понравилась зрителям, раскритиковали за непрофессионализм. По мнению Украинского общества глухих ее перевод был слишком вольным.

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