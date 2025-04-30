"Ударил сына по лицу": Шаманская рассказала, как Ханумак обращался с их сыном

Алина Шаманская рассказала о своих проблемах.

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Алина Шаманская - интервью Маше Ефросининой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Шаманская

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Алина Шаманская рассказала об отношениях с бывшим мужем

Какие проблемы у них были

Украинская известная ведущая и журналист Алина Шаманская поделилась деталями сложного брака с бывшем мужем – актером Русланом Ханумаком.

В интервью Маше Ефросининой Алина отметила, что она была в браке с актером более шести лет, но страдала в этих отношениях, поскольку был газлайтинг, абьюз и манипуляции со стороны Ханумака.

Как оказалось, Руслан изменял Алине, о чем она узнала на шестом месяце беременности, но ведущая не ушла от мужа, а во всем винила себя.

Алина Шаманская объяснила свое решение дать интервью / фото: скрин instagram.com, Алина Шаманская

"На шестом месяце беременности я заметила его переписку с другой девушкой. Я была шокирована, не ожидала этого. Я была искренне уверена, что я единственная женщина, которая его интересует. Он переписывался с разными девушками — и очень публичными, и непубличными — на протяжении всего нашего брака", - заявила Шаманская.

Перед полномасштабной войной в Украине Алина решила развестись, но Ханумак уговорил ее попробовать спасти отношения. Тогда семья уехала в США и уже там они узнали о войне.

Алина Шаманская много времени посвящает заботе о сыне / фото: instagram.com, Алина Шаманская

А после того, как Руслан ударил их сына Артура по лицу из-за того, что тот не захотел говорить с бабушкой и дедушкой по телефону, ведущая попросила Ханумака уехать от нее.

"Он ударил моего сына на его дне рождении при гостях по лицу. Но это не было избиение какое-то очень сильное. Это было более морально ужасно. Это было потому, что сын не захотел разговаривать по телефону с его бабушкой и дедушкой. А у Артура пиньята, бассейн, дети, веселье, будьте любезны. Я сказала на следующий день: все, пожалуйста. И он собирает вещи и отправляется в Украину. Вот так закончились наши отношения ", - добавила знаменитость.

Смотрите видео интервью Алины Шаманской Маше Ефросининой:

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Кто такая Алина Шаманская? Алина Шаманская также ранее известна как Алина Ханумак — украинская блогерша, на которую в Инстаграм подписано более 1 миллиона читателей. По образованию Алина — магистр химии нафты и газа. Училась она в Национальном авиационном университете Украины.

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