"Ударил сына по лицу": Шаманская рассказала, как Ханумак обращался с их сыном

Читайте детально:
- Алина Шаманская рассказала об отношениях с бывшим мужем
- Какие проблемы у них были
Украинская известная ведущая и журналист Алина Шаманская поделилась деталями сложного брака с бывшем мужем – актером Русланом Ханумаком.
В интервью Маше Ефросининой Алина отметила, что она была в браке с актером более шести лет, но страдала в этих отношениях, поскольку был газлайтинг, абьюз и манипуляции со стороны Ханумака.
Как оказалось, Руслан изменял Алине, о чем она узнала на шестом месяце беременности, но ведущая не ушла от мужа, а во всем винила себя.
"На шестом месяце беременности я заметила его переписку с другой девушкой. Я была шокирована, не ожидала этого. Я была искренне уверена, что я единственная женщина, которая его интересует. Он переписывался с разными девушками — и очень публичными, и непубличными — на протяжении всего нашего брака", - заявила Шаманская.
Перед полномасштабной войной в Украине Алина решила развестись, но Ханумак уговорил ее попробовать спасти отношения. Тогда семья уехала в США и уже там они узнали о войне.
А после того, как Руслан ударил их сына Артура по лицу из-за того, что тот не захотел говорить с бабушкой и дедушкой по телефону, ведущая попросила Ханумака уехать от нее.
"Он ударил моего сына на его дне рождении при гостях по лицу. Но это не было избиение какое-то очень сильное. Это было более морально ужасно. Это было потому, что сын не захотел разговаривать по телефону с его бабушкой и дедушкой. А у Артура пиньята, бассейн, дети, веселье, будьте любезны. Я сказала на следующий день: все, пожалуйста. И он собирает вещи и отправляется в Украину. Вот так закончились наши отношения ", - добавила знаменитость.
Смотрите видео интервью Алины Шаманской Маше Ефросининой:
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Кто такая Алина Шаманская?
Алина Шаманская также ранее известна как Алина Ханумак — украинская блогерша, на которую в Инстаграм подписано более 1 миллиона читателей. По образованию Алина — магистр химии нафты и газа. Училась она в Национальном авиационном университете Украины.
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