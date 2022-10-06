"Вторая армия мира" оказалась бутафорской, фарсом, на который жалко смотреть, заявляет создатель Мира наизнанку.
Журналист, ведущий и путешественник Дмитрий Комаров на время войны отложил съемки популярного тревел-шоу Мир наизнанку. Сейчас он занимается волонтерством и снимает обстановку на деоккупированных территориях Украины.
Время от времени в его блоге в Instagram появляются ценные кадры с освобожденных от рашистов украинских земель. Недавно он опубликовал снимки вооружения, которым своих военных снабжает страна-агрессор.
Грустным и комичным Комарову кажется то, как РФ не ценит своих военных - скудная и устарелая экипировка рашистов хоть и играет на руку ВСУ, однако не оставляет российским солдатам и шанса на выживание. Также его удивляет, что при таком низком уровне подготовки на фронт посылают абсолютно неопытных солдат.
"Короче, "вторая" армия мира. На позициях рф - телефон ТА-57 года выпуска, озвученного в названии. Учебные 30-мм патроны в огромном количестве. Учебные деревянные (!!!) Калаши, учебные гранаты. И много другого учебного. Очевидно: "вОйны" приехали на войну учиться, не имея даже элементарных навыков. Учились прямо в полях. Учились плохо. Были отчислены. Ожидается новый набор мобилизированных военных учеников", - пишет Комаров.
Ранее украинская певица и продюсер Наталья Могилевская рассказала, что танцор ее балета попал под расстрел гуманитарной колонны в Запорожье. Парень получил серьезные повреждения и потерял мать.
В то же время киевлянка-предательница Наташа Королева оправдалась за мужа-рашиста Тарзана, и объяснила, почему он, как офицер, первым не пошел на фронт.
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