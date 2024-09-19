"Убита горем": бывшая жена Кличко раскрыла подробности смерти родного брата

Хайден Пенетьерри рассказала о трагедии, которая случилась с ее младшим братом.

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Хайден Пенетьерри потеряла младшего брата / Коллаж Главред, фото Instagram/jrpanettiere

Бывшая жена украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери рассказала, что "никогда не сможет пережить" смерть своего брата Янсена Панеттьери.

Как пишет Page Six, актриса впервые рассказала о потере 28-летнего брата в феврале 2023 года в новом интервью журналу People. "Он был моим единственным братом, и моей задачей было защищать его", — сказала она в статье.

"Когда я потеряла его, я почувствовала, что потеряла половину своей души", - добавила она.

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35-летняя Хайден отметила, что "всегда будет убита горем" из-за смерти брата. Однако эта потеря дала ей новую перспективу: "Потому что когда в твоей жизни случается что-то настолько ужасное, настолько глубокое, настолько катастрофическое, мало что может тебя по-настоящему потрясти".

Янсен умер в своей квартире в Найаке, штат Нью-Йорк, из-за увеличенного сердца.

"Сердце Янсена можно было увидеть в его глазах, а его очарование — в его блестящей, обаятельной улыбке; его душу — в его мастерских и откровенных картинах, а радость жизни — в его сухом остроумии", — написали члены его семьи в заявлении того времени. "Он будет жить вечно в наших сердцах и в сердцах всех, кого он знал".

Когда Майкл Страхан выразил свои соболезнования Хейден в последующем интервью "Good Morning America", она прослезилась и коротко ответила: "Он здесь, со мной".

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Напомним, ранее Дженсен Панеттьери – брат экс-невесты украинского боксера Владимира Кличко, американской актрисы Хайден Панеттьери, скончался в возрасте 28 лет из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, сообщает портал ET со ссылкой на семью.

Напомним, ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.

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