УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Убита горем": бывшая жена Кличко раскрыла подробности смерти родного брата

Алена Кюпели
19 сентября 2024, 09:44
138
Хайден Пенетьерри рассказала о трагедии, которая случилась с ее младшим братом.
Хайден Пенетьерри потеряла младшего брата
Хайден Пенетьерри потеряла младшего брата / Коллаж Главред, фото Instagram/jrpanettiere

Бывшая жена украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери рассказала, что "никогда не сможет пережить" смерть своего брата Янсена Панеттьери.

Как пишет Page Six, актриса впервые рассказала о потере 28-летнего брата в феврале 2023 года в новом интервью журналу People. "Он был моим единственным братом, и моей задачей было защищать его", — сказала она в статье.

"Когда я потеряла его, я почувствовала, что потеряла половину своей души", - добавила она.

видео дня

35-летняя Хайден отметила, что "всегда будет убита горем" из-за смерти брата. Однако эта потеря дала ей новую перспективу: "Потому что когда в твоей жизни случается что-то настолько ужасное, настолько глубокое, настолько катастрофическое, мало что может тебя по-настоящему потрясти".

Янсен умер в своей квартире в Найаке, штат Нью-Йорк, из-за увеличенного сердца.

"Сердце Янсена можно было увидеть в его глазах, а его очарование — в его блестящей, обаятельной улыбке; его душу — в его мастерских и откровенных картинах, а радость жизни — в его сухом остроумии", — написали члены его семьи в заявлении того времени. "Он будет жить вечно в наших сердцах и в сердцах всех, кого он знал".

Когда Майкл Страхан выразил свои соболезнования Хейден в последующем интервью "Good Morning America", она прослезилась и коротко ответила: "Он здесь, со мной".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Дженсен Панеттьери – брат экс-невесты украинского боксера Владимира Кличко, американской актрисы Хайден Панеттьери, скончался в возрасте 28 лет из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, сообщает портал ET со ссылкой на семью.

Напомним, ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Хайден Панеттьери новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Пользователи Киевстар массово жалуются на сбой в сети: что известно

Пользователи Киевстар массово жалуются на сбой в сети: что известно

10:33 Украина
Атака на Торопец стала переломным моментом: в Forbes назвали худший сценарий для РФ

Атака на Торопец стала переломным моментом: в Forbes назвали худший сценарий для РФ

09:40 Украина
Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада

09:00 Интервью
Все главные новости
Реклама

Популярное

Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки 64736

Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание 43938

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание

Топ-3 знака зодиака, для которых эта осень будет самой счастливой в жизни 26961

Топ-3 знака зодиака, для которых эта осень будет самой счастливой в жизни

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ 23155

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ

Последние новости

10:45

Индия передает Украине снаряды несмотря на протесты Москвы - Reuters

10:33

Пользователи Киевстар массово жалуются на сбой в сети: что известноФото

10:33

Скандальная блогерша Верба со сложностями родила первенца

10:31

Доставали 6 пожарников: женщина обнаружила странную находку в машине

10:09

Сбежал прямо из-под носа следствия: депутата Одарченко объявили в розыск

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:03

"Какя-то дичь": Никита Пресняков взбесился и высказался о россиянах

09:44

"Убита горем": бывшая жена Кличко раскрыла подробности смерти родного брата

09:43

Субсидии на коммуналку на стоп: кого из украинцев лишат льгот

09:40

Атака на Торопец стала переломным моментом: в Forbes назвали худший сценарий для РФ

Реклама
09:37

Удар ракетой или реактивным дроном: чем взорвали арсенал РФ в Торопцах – СМИ

09:35

Запасов хватило бы на полтора года войны: в ВСУ рассказали об ударе по арсеналу в ТоропцеФото

09:08

Путинисты Наташа Королева и Тарзан пытались избавится от невестки-стриптизерши - росСМИ

09:00

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада

08:45

На Украину летело 46 воздушных целей: сколько ракет и дронов уничтожила ПВО

08:40

В прямом бою с врагом погиб командир спецназа Евгений Лемешенко

08:37

РФ продвинулась у пяти населенных пунктов: в DeepState назвали направления

08:30

ВСУ расширили плацдарм на Курщине, а РФ продвигается на другом горячем направлении

08:00

Три сценария ядерных испытаний Путинамнение

07:50

Зеленский в США встретится с Харрис и Трампом: о чем будут говорить

07:41

"От тел ничего не осталось": в РФ пишут о десятках жертв на складах в Торопце

Реклама
06:50

РФ дважды за ночь обстреляла Харьков: оккупанты ударили по городу тремя КАБами

06:35

Только гений найдет ключ за 7 секунд: загадка, которая затмит своей сложностью

06:10

Выборы в США и миграция: что ждет мирмнение

05:48

Гороскоп на завтра 20 сентября: Овнам - райский период, Скорпионам - большие перемены

05:15

Мало кто догадывается: что означает оранжевая точка на экране телефона

04:45

У РФ другой приоритет: аналитик сказал, почему Путин не спешит отбивать Курщину

04:06

РФ готовит масштабный удар по Украине: ВСУ оттягивают время до прибытия ПВО

03:32

Захват Курчатова и Курской АЭС: Рустамзаде оценил шансы ВСУ

03:00

Молодец среди овец, а среди собачек найти овцу трудно: суперовая головоломка

02:30

Известная украинская актриса рассказала, готова ли служить на фронте

01:30

Арсенал ГРАУ взлетел на воздух: чем взорвали склады РФ в Торопце – мнение

00:05

РФ перешла в оборону на Харьковщине: оккупантов отрезали от логистики - ВСУ

18 сентября, среда
23:22

Звезда "Киборгов" впервые подтвердил новый роман и показал молодую избранницу

23:08

Цифры впечатляют: сколько "Шахедов" и ракет производит РФ в месяц - Forbes

22:47

Связь даже во время длительных отключений: что придумали в Верховной Раде

22:33

Россия ударила по Сумах авиабомбами: в городе пропал свет, проблемы с водой

22:28

Почему в Украине ставят кресты на въезде в город

22:06

"Есть важный результат": Зеленский высказался об ударе по складу в РФ

21:34

Поражают смелостью и стойкостью: топ-5 бесстрашных знаков зодиака

21:29

Украина может получить модернизированные истребители Mirage: какая их особенность

Реклама
20:56

"Заморозка" войны на условиях РФ: Зеленский однозначно высказался насчет слухов

20:36

Приятный шлейф почувствуют все: куда наносить духи, чтобы пахнуть дольшеВидео

20:29

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ

20:18

Могилевская озвучила простые слова, которые доводят ее старшую дочь до слез

20:16

Джамала рассказала о трудностях с третьим сыном

19:55

Спутниковые снимки уничтоженного арсенала "Искандеров": есть неутешительные вещиФото

19:47

Преград для дальнобойных ударов по РФ нет: в НАТО разнесли красные линии Путина

19:37

ВСУ остановили наступление РФ на Курщине: комендатура говорит, что "все под контролем"

19:33

РФ может воевать еще год-два, но кое-что может изменить ситуацию - Романенко

19:32

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять