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Убили вместе с женой: в Баку жестоко расправились с актером русского театра и кино

Алена Кюпели
24 октября 2024, 17:48
1517
Артист жил вместе со своей женой. Обоим было больше 80 лет.
В Баку убили популярного актера
В Баку убили популярного актера / Коллаж Главред, фото Стархит

В Баку неизвестные совершили жестокое преступление.

Как пишет российское СМИ "Кинократия", бывшего актера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра 85-летнего Иосифа Ткача и его 80-летнюю жену Людмилу Ткач, убили неизвестные.

Пожилые супруги были с особой жестокостью убиты 22 октября.

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Позже был задержан подозреваемый в совершении преступления - 51-летний Ислам Хадиев. Он не действовал в одиночку, а входил в состав преступной группировки - его подельников сейчас ищут сотрудники уголовного розыска Насиминского района азербайджанской столицы.

По предварительным данным, убийство носило корыстный характер. На телах погибших обнаружены многочисленные колото-резаные раны и следы от ударов тупым предметом.

К слову, Иосиф Ткач был актером Азербайджанского академического русского драмтеатра. На его счету всего два кинопроекта — снятый в России "Граф Крестовский" и азербайджанский "Беспокойство". Его жена в прошлом работала учителем в одной из школ Баку.

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Ранее стало известно о том, что умер автор хита "Ягода малина" - певец Вячеслав Добрынин. Смерть артиста подтвердила его супруга. Ему было 78 лет.

Также ушел из жизни американский актер кино и дубляжа, известный своим глубоким голосом, Джеймс Эрл Джонс, который стал популярен, как голос Муфасы в мультике "Король Лев" и Дарта Вейдера в кинофраншизе "Звездные войны".

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