Убили вместе с женой: в Баку жестоко расправились с актером русского театра и кино

В Баку неизвестные совершили жестокое преступление.
Как пишет российское СМИ "Кинократия", бывшего актера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра 85-летнего Иосифа Ткача и его 80-летнюю жену Людмилу Ткач, убили неизвестные.
Пожилые супруги были с особой жестокостью убиты 22 октября.
Позже был задержан подозреваемый в совершении преступления - 51-летний Ислам Хадиев. Он не действовал в одиночку, а входил в состав преступной группировки - его подельников сейчас ищут сотрудники уголовного розыска Насиминского района азербайджанской столицы.
По предварительным данным, убийство носило корыстный характер. На телах погибших обнаружены многочисленные колото-резаные раны и следы от ударов тупым предметом.
К слову, Иосиф Ткач был актером Азербайджанского академического русского драмтеатра. На его счету всего два кинопроекта — снятый в России "Граф Крестовский" и азербайджанский "Беспокойство". Его жена в прошлом работала учителем в одной из школ Баку.
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