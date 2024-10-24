Убили вместе с женой: в Баку жестоко расправились с актером русского театра и кино

Артист жил вместе со своей женой. Обоим было больше 80 лет.

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В Баку убили популярного актера / Коллаж Главред, фото Стархит

В Баку неизвестные совершили жестокое преступление.

Как пишет российское СМИ "Кинократия", бывшего актера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра 85-летнего Иосифа Ткача и его 80-летнюю жену Людмилу Ткач, убили неизвестные.

Пожилые супруги были с особой жестокостью убиты 22 октября.

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Позже был задержан подозреваемый в совершении преступления - 51-летний Ислам Хадиев. Он не действовал в одиночку, а входил в состав преступной группировки - его подельников сейчас ищут сотрудники уголовного розыска Насиминского района азербайджанской столицы.

По предварительным данным, убийство носило корыстный характер. На телах погибших обнаружены многочисленные колото-резаные раны и следы от ударов тупым предметом.

К слову, Иосиф Ткач был актером Азербайджанского академического русского драмтеатра. На его счету всего два кинопроекта — снятый в России "Граф Крестовский" и азербайджанский "Беспокойство". Его жена в прошлом работала учителем в одной из школ Баку.

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