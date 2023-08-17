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У Сандры Буллок могут отобрать единственный "Оскар" - что произошло

Анна Подгорная
17 августа 2023, 23:49 обновлено 17 августа, 23:49
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"Мисс Конгениальность" втянули в грязные разборки из-за фильма, в котором ей довелось сыграть главную женскую роль.
Сандра Буллок
В сети требуют отобрать у Сандры Буллок "Оскар" за фильм "Невидимая сторона" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Американская актриса Сандра Буллок в 2010 году получила свою первую и пока единственную статуэтку премии Оскар "за лучшую женскую роль" за спортивную драму "Невидимая сторона".

В основу фильма положена жизнь талантливого игрока в американский футбол Майкла Оэра. Сандра Баллок в ленте исполнила роль его приемной матери Ли Энн Туи. Тогда жюри высоко оценили дуэт Баллок и Куинтона Аарона, который сыграл Оэра, - он получился трогательным и вдохновляющим.

Впрочем, как сообщает издание TMZ, сам Майкл Оэр остался недоволен картиной. В частности его разозлили неточности в сюжете. Также он обвинил семью Туи в том, что они заработали на нем много денег, а спортсмен якобы не получил ни копейки. Дерзкое заявление Оэра привело к тому, что хейт и критика обрушилась на его "экранную маму", у которой теперь требуют отобрать ее "Оскар". У семьи Туи футболист планирует отсудить 13 миллионов долларов.

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Куинтон Аарон заступился за Буллок, и отметил, что актрису винить совершенно не в чем. Сама Сандра, которая недавно похоронила своего возлюбленного, просто разбита из-за того, что фильм теперь так запятнан.

"В фильм было вложено столько тяжелой работы, что все они считали это правдой, и теперь это было поставлено под сомнение, Сандру просто бесконечно расстраивает то, что время в ее жизни, которое было таким особенным, теперь омрачено совсем другим", - сообщил источник изданию Daily Mail.

Куинтон Аарон, Сандра Буллок
Куинтон Аарон и Сандра Буллок в фильме "Невидимая сторона" / imdb.com

Ранее актриса Зоуи Дешанель объявила, что выходит замуж. Звезда фильма "500 дней лета" сказала "да" своему бойфренду, с которым встречается уже четыре года.

Также стало известно, что 67-летний датский режиссер Ларс Фон Триер ищет любовь в интернете. Он снял рекламный ролик, в котором честно рассказал своей будущей музе про свои недостатки.

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