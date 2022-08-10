У самого популярного российского ведущего подозревают рак

Андрей Малахов никак не комментирует свое состояние/ Сплетник

Российские СМИ обеспокоились здоровьем своего самого популярного телеведущего Андрея Малахова.

В частности, сразу несколько СМИ заподозрили у артиста онкологию. Причиной таких домыслов стал последний снимок знаменитости, на котором он позирует в головном уборе. РосСМИ сообщают, что в последнее время, ведущий мало появлялся на публике, а его фото - все в головных уборах.

Кроме того, недавно ходили слухи о том, что ведущий "Прямого эфира" носит парик. Но эта информация так и не подтвердилась.

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Напомним, в Сети последнее время активно обсуждают рецидив рака, который якобы случился у Лаймы Вайкуле. Певица не комментирует слухи. А сегодня впервые показала себя в соцсетях.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором было в платке. Звезда пригласила всех на шоу.