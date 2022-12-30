У путиниста Корчевникова начались проблемы с дикцией и мимикой: момент попал на видео

Борис Корчевников / скриншот

Известный российский пропагандист и тележурналист Борис Корчевников, который страдает от серьезного заболевания, потихоньку лишается своего главного заработка - пропагандистского рта.

Во время одной из своих програм, ведущий не смогу нормально говорить и продемонстрировал чудеса неуправляемой мимики. Даже российские телеграмм-каналы обратили внимание на то, что вечно врущему телеведущему, похоже, стало хуже.

"Борис Корчевников не только теряет слух. Пишут, что у ведущего начались проблемы с мимикой и дикцией. Собственно, вот сегодняшний эфир", - пишет паблик "Не Малахов".

Напомним, ранее пропагандист опубликовал фото, на котором он выглядит еще более худым и изможденным.

На фоне слухов об ухудшении состояния его здоровья, "путинист" своим нездоровым видом лишь подстегнул их.

В сети появилось видео, где почитатель "русского мира" рассказывает о своем участии в сборе и отправке гуманитарной помощи. Подписчики обратили внимание на то, как сильно похудел пропагандист и насколько осунувшимся он выглядит.

Отметим, что в РФ продолжается "фрик-шоу" – публичное выяснение отношений между одиозным пропагандистом Владимиром Соловьевым и террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым).

На этот раз кремлевский трубадур набросился на бывшего "министра обороны ДНР" и обвинил его в том, что он "не смог умереть в Славянске".

Кроме того, Соловьев также поставил в вину "Стрелку" то, что он даже не смог добраться на фронт, несмотря на мобилизацию.

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