"У них было все, у нас ничего": звезда "Кухни" рассказала, почему уехала в Россию

Екатерина Кузнецова / instagram.com/katykino/

Украинская актриса Катерина Кузнецова, которая с 2009 года работала в России, но с начала войны заняла жесткую проукраинскую позицию, рассказала, почему она уехала жить и работать в РФ.

"Всем кажется, что я поехала жить в Россию за лучшей жизнью, но это не так. Это моя личная драма, моя личная трагедия. Еще в 2009 году, работая на телеканале, имея короткие роли, я поняла, что я не нужна своей стране", - говорит она.

По ее словам, украинские артисты были унижены по сравнению с российскими, которым и "обогревательный прибор", и "еда из ресторана". "У них было все, у нас ничего", - добавляет Кузнецова. Более того, она отметила, что главные роли получали только российские артисты.

Кузнецова также вспомнила неприятную историю участия ее в проекте "Звезда + Звезда" с Александром Рыбаком. По ее словам, все выбирал Рыбак, а саму Кузнецову не спрашивали ни о чем. Она добавляет, что даже в 11 часов вечера им приходилось ездить в отель к звезде, чтобы упросить его порепетировать. Более того, Кузнецова делится, что Рыбак объявил о своем уходе из шоу и даже не сообщил об этом Кате. "Когда я поняла, что те люди, которые со мной работали, они ко мне даже не подошли, кроме Талы Калатай и Фагота... мне было очень неприятно", – поделилась актриса.

Кузнецова говорит, что на тот момент она сильно сомневалась в правильности выбранной профессии. Ей было не понятно, почему московские актрисы получают главные роли. "Я поехала, чтобы посмотреть, как там. Понять, что же там такое. Это была история не о том, что я захотела лучше жизни. Это моя личная драма", - говорит она.

Напомним, ранее Кузнецова рассказала о своей нелюбви к Дмитрию Нагиеву. "Я работала с ним вместе и я не очень люблю надменных людей. Возможно, это образ. Возможно, дома она классный и простой человек. Он все время был на пафосе".

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По словам Кузнецовой, она ненавидит социальную неравность и о нем сложилось очень негативное мнение. В то же время, она говорит о другом российском актере, Дмитрии Назарове, с которым она на связи с его женой. "Они все делают осторожно, но они очень думающая аудитория", - рассказывает Кузнецова.