У мужа Нади Дорофеевой случилось беда - что произошло

В ресторане отравились не только посетители.

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Миша Кацурин - проблемы в ресторане / коллаж: Главред, фото: t.me, Миша Кацурин, instagram.com, Надя Дорофеева

Вы узнаете:

Что случилось в ресторане Миши Кацурина

Как он будет справляться с происшествием

Украинский известный ресторатор и муж Нади Дорофеевой Миша Кацурин сообщил, что он и 11 посетителей его ресторана во Львове отравились.

На своей странице в Instagram Кацурин рассказал о возможной причине происшествия.

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"По состоянию на сегодняшний день 11 гостей сообщили нам о симптомах отравления. Предварительная гипотеза - яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля", - поделился Миша.

Миша Кацурин о проблемах в ресторане / фото: скрин instagram.com, Миша Кацурин

Также он назвал, что теперь сделает его команда:

оплата счетов за лечение всем отравившимся;

закрытие заведения для выяснения обстоятельств;

вызов санстанции, которая уже проверила всех сотрудников, поверхности и продукты, ожидание результатов;

утилизация всех продуктов.

Кацурин ложится в больницу, поскольку чувствует себя плохо.

"Мы уже 10 лет кормим гостей и сейчас это примерно полмиллиона посетителей в год. Качество продуктов, процессов, стандартизация, безопасность - конечно, один из наших главных фокусов внимания. Впрочем, как нам объяснили в инфекционной - каждое лето в ресторанах происходит несколько аналогичных, так называемых "вспышек". К сожалению, на этот раз "вспышка" произошла с нами", - добавил ресторатор.

Миша Кацурин показал своих детей / фото: скрин instagram.com, Миша Кацурин

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О персоне: Миша Кацурин Миша Кацурин - музыкант, видеоблогер, ресторатор. Разработал фуд-тревел-шоу на пару с Антоном Птушкиным. Часто публикует на своей странице в соцсети Instagram интересные рецепты.

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