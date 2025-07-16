У мужа Нади Дорофеевой случилось беда - что произошло

Вы узнаете:
- Что случилось в ресторане Миши Кацурина
- Как он будет справляться с происшествием
Украинский известный ресторатор и муж Нади Дорофеевой Миша Кацурин сообщил, что он и 11 посетителей его ресторана во Львове отравились.
На своей странице в Instagram Кацурин рассказал о возможной причине происшествия.
"По состоянию на сегодняшний день 11 гостей сообщили нам о симптомах отравления. Предварительная гипотеза - яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля", - поделился Миша.
Также он назвал, что теперь сделает его команда:
- оплата счетов за лечение всем отравившимся;
- закрытие заведения для выяснения обстоятельств;
- вызов санстанции, которая уже проверила всех сотрудников, поверхности и продукты, ожидание результатов;
- утилизация всех продуктов.
Кацурин ложится в больницу, поскольку чувствует себя плохо.
"Мы уже 10 лет кормим гостей и сейчас это примерно полмиллиона посетителей в год. Качество продуктов, процессов, стандартизация, безопасность - конечно, один из наших главных фокусов внимания. Впрочем, как нам объяснили в инфекционной - каждое лето в ресторанах происходит несколько аналогичных, так называемых "вспышек". К сожалению, на этот раз "вспышка" произошла с нами", - добавил ресторатор.
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О персоне: Миша Кацурин
Миша Кацурин - музыкант, видеоблогер, ресторатор. Разработал фуд-тревел-шоу на пару с Антоном Птушкиным. Часто публикует на своей странице в соцсети Instagram интересные рецепты.
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