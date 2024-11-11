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"У людей не включается мозг": сына Узелкова захейтили в Сети из-за смерти отца

Анна Подгорная
11 ноября 2024, 19:54
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Роберт Узелков не стал терпеть унижения в тяжелое для его семьи время.
Марина Боржемская, Роберт Узелков, Вячеслав Узелков
Сын Вячеслава Узелкова ответил на хейт из-за смерти отца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/uzelkov_official

О чем рассказал Роберт Узелков:

  • Подростка и его маму захейтили из-за их сложных отношений с покойным Вячеславом Узелковым
  • Парень поддерживал отца, когда тот болел
  • Роберт не отказывается от своих слов про отречение от отца, но все же скорбит по нему

Украинский боксер Вячеслав Узелков тяжело разводился с женой, фитнес-тренером Мариной Боржемской. Еще сложнее стали складываться их отношения после расставания - спортсмен не всегда был сдержан в выражениях, и публично обвинял жену в том, что она запрещает их общим детям видеться с папой.

Однако в августе 2024 года, всего за три месяца до смерти Вячеслава, слово взял его сын - 15-летний Роберт. Он официально заявил, что отрекается от отца, и впредь не желает поддерживать с ним отношения.

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Когда стало известно, что Вячеслав Узелков умер, Роберта Узелкова и Марину Боржемскую стали хейтить в Сети, дескать довели человека с больным сердцем. Подросток решил поставить на место ненавистников, отметив, что, вопреки ссорам, был рядом и поддерживал отца в трудные минуты.

Также Роберт подчеркнул, что его отречение от отца было осознанным, но это не уменьшает его боль из-за потери родителя. "За последние два дня я еще никогда в своей жизни не испытывал подобного: смерть отца и волна хейта в мою сторону и в сторону моей мамы. Люди, вы не понимаете, что у нас были сложные отношения. Да, я отрекся от него, и это моя ответственность, перекладывать на кого-то я не буду - это было зрелое, взвешенное решение, вызванное многими событиями. Но когда он попал в больницу, я был рядом. Когда у него были проблемы с сердцем, и он лежал в больнице, я также поддерживал его, как мог, писал ему. Что не было сделано и что не было сказано - я хочу оставить о своем папе только самые теплые воспоминания. В моих словах нет лицемерия, и я разбит горем из-за того, что произошло, если до вас это не доходит. Честно говоря, читать столько отвратительных сообщений, написанных мне, обидно. Даже когда умирает человек, у людей не включается мозг, чтобы понять, что в этот момент можно и не писать хейт. Спасибо всем, кто написал слова поддержки - я вам благодарен", - написал Роберт Узелков в своем блоге в Instagram.

Умер Вячеслав Узелков - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова. Вопреки натянутым отношениям спортсмена с семьей в последние годы, близкие отдали ему дань уважения.

Кроме того стала известна причина столь ранней смерти боксера. Профессиональный спорт оставил на здоровье Вячеслава Узелкова неизгладимый след, который со временем привел к летальному исходу.

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Кто такой Вячеслав Узелков?

Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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