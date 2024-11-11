"У людей не включается мозг": сына Узелкова захейтили в Сети из-за смерти отца

Роберт Узелков не стал терпеть унижения в тяжелое для его семьи время.

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Сын Вячеслава Узелкова ответил на хейт из-за смерти отца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/uzelkov_official

О чем рассказал Роберт Узелков:

Подростка и его маму захейтили из-за их сложных отношений с покойным Вячеславом Узелковым

Парень поддерживал отца, когда тот болел

Роберт не отказывается от своих слов про отречение от отца, но все же скорбит по нему

Украинский боксер Вячеслав Узелков тяжело разводился с женой, фитнес-тренером Мариной Боржемской. Еще сложнее стали складываться их отношения после расставания - спортсмен не всегда был сдержан в выражениях, и публично обвинял жену в том, что она запрещает их общим детям видеться с папой.

Однако в августе 2024 года, всего за три месяца до смерти Вячеслава, слово взял его сын - 15-летний Роберт. Он официально заявил, что отрекается от отца, и впредь не желает поддерживать с ним отношения.

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Когда стало известно, что Вячеслав Узелков умер, Роберта Узелкова и Марину Боржемскую стали хейтить в Сети, дескать довели человека с больным сердцем. Подросток решил поставить на место ненавистников, отметив, что, вопреки ссорам, был рядом и поддерживал отца в трудные минуты.

Также Роберт подчеркнул, что его отречение от отца было осознанным, но это не уменьшает его боль из-за потери родителя. "За последние два дня я еще никогда в своей жизни не испытывал подобного: смерть отца и волна хейта в мою сторону и в сторону моей мамы. Люди, вы не понимаете, что у нас были сложные отношения. Да, я отрекся от него, и это моя ответственность, перекладывать на кого-то я не буду - это было зрелое, взвешенное решение, вызванное многими событиями. Но когда он попал в больницу, я был рядом. Когда у него были проблемы с сердцем, и он лежал в больнице, я также поддерживал его, как мог, писал ему. Что не было сделано и что не было сказано - я хочу оставить о своем папе только самые теплые воспоминания. В моих словах нет лицемерия, и я разбит горем из-за того, что произошло, если до вас это не доходит. Честно говоря, читать столько отвратительных сообщений, написанных мне, обидно. Даже когда умирает человек, у людей не включается мозг, чтобы понять, что в этот момент можно и не писать хейт. Спасибо всем, кто написал слова поддержки - я вам благодарен", - написал Роберт Узелков в своем блоге в Instagram.

Умер Вячеслав Узелков - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова. Вопреки натянутым отношениям спортсмена с семьей в последние годы, близкие отдали ему дань уважения.

Кроме того стала известна причина столь ранней смерти боксера. Профессиональный спорт оставил на здоровье Вячеслава Узелкова неизгладимый след, который со временем привел к летальному исходу.

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Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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