У лидера ДДТ Юрия Шевчука случился инфаркт

Коллектив экстренно отменяет концерты и уже говорит про долгую реабилитацию музыканта.

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Юрий Шевчук слег с инфарктом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ddt_band

Российский рок-музыкант, поэт-песенник и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук оказался в опале после своих антивоенных и антипутинских заявлений - на выступлениях артист открыто высказывается про свои убеждения. Из-за этого творчество группы запрещают, а к нему самом уже даже приходили силовики страны на болотах.

Тем не менее Шевчук продолжил создавать свою музыку и гастролировать. Однако, в свете последних новостей, эта часть работы коллектива оказалась под угрозой.

Слухи про недуг музыканта стали появляться еще в сентябре, но отмену концертов в Израиле, которые должны были состояться в скором времени, сперва связали с военными действиями на территории страны. Позже и другие выступления были перенесены. На официальном сайте группы появилось сообщение о том, что Юрий Шевчук имеет проблемы со здоровьем и ему необходима длительна реабилитация.

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"Группа ДДТ вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда. Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года", - сообщает пресс-служба артиста, и отмечает, что он чувствует себя хорошо.

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