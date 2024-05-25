У Кейт Миддлтон рак: телеграмм-канал опубликовал фото принцессы из больницы

Кейт Миддлтон продолжает проходить лечение от онкологического заболевания.

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Кейт Миддлтон проходит лечение от рака / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Телеграмм-канал "Виндзоры", который пишет о жизни королевской семьи опубликовал фото Кейт Миддлтон из больницы.

Ресурс приводит слова королевского эксперта, который ссылается на друзей Кэтрин. Так, журналист Ричард Иден рассказал, что принцессе становится лучше.

Канал пишет, что в сентябре прошлого года принц и принцесса объявили о создании новой общей должности для своих офисов - главного исполнительного директора.

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На фото - Кейт Миддлтон в больнице:

Кейт Миддлтон в больнице / Скриншот Виндзоры

"Этот человек будет отчитываться непосредственно перед ними, и не будет зависеть от Королевских секретарей. Позже, из-за болезни принцессы, поиск сотрудника пришлось отложить. Кетрин хочет проводить собеседования вместе с Уильямом, поэтому нужно подождать. Никто не хочет оказывать какое-либо давление на Кетрин. Единственное, что имеет значение в данный момент - это то, что ей становится лучше. В этом году она прошла через тяжелое испытание", - написало медиа.

Фото, которое опубликовал канал, Кетрин действительно находится в больнице, но два года ранее. Тогда она делала прививку от коронавируса. Что же касается свежих фото, то пока что в сети их нет. Дворец активно охраняет приватность принцессы в этот не простой для нее период.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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