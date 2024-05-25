УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

У Кейт Миддлтон рак: телеграмм-канал опубликовал фото принцессы из больницы

Алена Кюпели
25 мая 2024, 12:44
188
Кейт Миддлтон продолжает проходить лечение от онкологического заболевания.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон проходит лечение от рака / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Телеграмм-канал "Виндзоры", который пишет о жизни королевской семьи опубликовал фото Кейт Миддлтон из больницы.

Ресурс приводит слова королевского эксперта, который ссылается на друзей Кэтрин. Так, журналист Ричард Иден рассказал, что принцессе становится лучше.

Канал пишет, что в сентябре прошлого года принц и принцесса объявили о создании новой общей должности для своих офисов - главного исполнительного директора.

видео дня

На фото - Кейт Миддлтон в больнице:

Кейт Миддлтон в больнице
Кейт Миддлтон в больнице / Скриншот Виндзоры

"Этот человек будет отчитываться непосредственно перед ними, и не будет зависеть от Королевских секретарей. Позже, из-за болезни принцессы, поиск сотрудника пришлось отложить. Кетрин хочет проводить собеседования вместе с Уильямом, поэтому нужно подождать. Никто не хочет оказывать какое-либо давление на Кетрин. Единственное, что имеет значение в данный момент - это то, что ей становится лучше. В этом году она прошла через тяжелое испытание", - написало медиа.

Фото, которое опубликовал канал, Кетрин действительно находится в больнице, но два года ранее. Тогда она делала прививку от коронавируса. Что же касается свежих фото, то пока что в сети их нет. Дворец активно охраняет приватность принцессы в этот не простой для нее период.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кейт Миддлтон новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

ВСУ готовят контрнаступление в Харьковской области: в Bloomberg раскрыли детали

ВСУ готовят контрнаступление в Харьковской области: в Bloomberg раскрыли детали

10:59 Украина
"РФ готовится": в ISW сказали, зачем России прекращение огня

"РФ готовится": в ISW сказали, зачем России прекращение огня

10:13 Украина
Для чего Путин хочет завоевать Украину: аналитики раскрыли циничный план Кремля

Для чего Путин хочет завоевать Украину: аналитики раскрыли циничный план Кремля

09:00 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Передает королевские обязанности: Кейт Миддлтон приняла решение - имя переемницы 34210

Передает королевские обязанности: Кейт Миддлтон приняла решение - имя переемницы

Путин разразился условием завершения войны 8283

Путин разразился "условием" завершения войны

РФ собрала 140-тысячный кулак и выбрала новые цели: названы направления 5113

РФ собрала 140-тысячный "кулак" и выбрала новые цели: названы направления

Налетит мощный шторм: Украину будут заливать грозовые дожди с сильными ветрами 4189

Налетит мощный шторм: Украину будут заливать грозовые дожди с сильными ветрами

Последние новости

13:08

Повестка на работе: юрист пояснил, как работодателей могут наказывать за нарушение

12:44

У Кейт Миддлтон рак: телеграмм-канал опубликовал фото принцессы из больницы

12:20

Премьер Шмыгаль поручил Одесской ОГА экстренно ликвидировать техногенно-экологическую угрозу

12:04

Две подкормки заставят цвести денежное дерево: как приготовить удобрение для толстянкиВидео

12:00

НАТО может задействовать 5 статью о коллективной обороне: генсек Альянса назвал условие

Формула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатииФормула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатии
11:56

"Он не уклонист": бывшая жена Потапа вспомнила о семье и о нем

11:20

Почему нельзя говорить "творог": украинцам назвали самую распространенную ошибкуВидео

10:59

ВСУ готовят контрнаступление в Харьковской области: в Bloomberg раскрыли детали

10:34

Будут цвести до заморозков: какие быстрорастущие цветы посадить в июне

Реклама
10:13

"РФ готовится": в ISW сказали, зачем России прекращение огня

10:10

РФ готовит удар тактическим оружием: Сотник раскрыл, какие последствия могут ждать Путина

09:24

Гороскоп на завтра 26 мая: Львам - большая возможность, Скорпионам - будет везти на каждом шагу

09:00

Для чего Путин хочет завоевать Украину: аналитики раскрыли циничный план Кремля

08:53

Ни один кусочек земли не будет пустовать: что можно сажать в открытый грунт в июне

08:52

"Пришло время": Столтенберг призвал союзников НАТО позволить Украине бить по территории РФ

08:10

Зачистки в российском Минобороны: что это значитмнение

07:55

Частично разрушены лицей и 9-этажка: РФ ночью атаковала ХарьковВидео

06:10

Военно-морские учения Китая вокруг Тайваня: будет новая война?мнение

05:50

4 знака зодиака, которым нельзя носить серебро: начнется настоящая "черная полоса"Видео

05:15

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 280 за 9 секунд

Реклама
04:30

РФ собрала 140-тысячный "кулак" и выбрала новые цели: названы направления

04:00

Украину накрывает волна магнитных бурь: сколько дней это будет продолжаться

03:30

"Это будет начало конца Путина": Сотник сказал, что заставило бы другие страны ударить по РФВидео

02:44

Цены "кусаются": в Украине резко подорожала самая популярная ягода

02:00

Вылитая Алина Гросу: Ирина Билык показала, как она выглядит без макияжа

01:30

"У Путина остались две карты в руках": Сотник оценил риски ядерных учений РФВидео

00:37

Скрывали: отец Агутина выдал правду о разводе певца с Варум

00:06

Ситуация на фронте может измениться немедленно, нужно одно решение США - WSJ

00:06

Наступление РФ на Харьковщине угасло: Генштаб Эстонии оценил влияние западного оружия

24 мая, пятница
23:54

Предпочитаю держать под замком: Лорак рассказала, как строит новые отношения с бойфрендом

23:26

РФ испытывает НАТО: в Финляндии заявили о "значительной угрозе" на фоне провокаций

22:11

Украина получит вооружение на $275 млн: США объявили о новом пакете помощи

22:09

"Он – никто": Зеленский жестко ответил Путину и раскрыл ложь диктатора РФ

21:37

ВСУ взяли под боевой контроль захваченные РФ приграничные районы Харьковщины

20:58

"Заставят открыть второй фронт": майор ВСУ сказал, есть ли угроза наступления с Беларуси

20:45

Только единицы справятся за 8 секунд: надо найти ножницы на картинке

20:40

"Они будут давить": у Зеленского назвали главную цель российского наступления

20:08

"В розыске", "снят" и "исключен": что означают статусы военнообязанных в Резерв+

19:53

Графики отключения света 25 мая: времени с электроэнергией будет значительно больше

19:32

"Чистоты нет": Лукашенко померещилась "нелегитимность" Зеленского

Реклама
19:28

Налетит мощный шторм: Украину будут заливать грозовые дожди с сильными ветрами

19:10

Два года безостановочного российского "ядерного карнавала", что дальше?мнение

19:01

РФ стягивает силы на границу с Сумской и Черниговской областями - Генштаб

18:59

"Путин его боится": Кулеба раскритиковал заявления РФ о заморозке войны

18:34

Урожайность увеличится на 30%: когда окучивать картофель - важные советыВидео

18:30

Путин "наехал" на Зеленского и заклянчил переговоры: что предлагает диктатор

18:04

"Трамп притворяется, он не любит Путина": экс-посол США удивил заявлением

18:00

alyona alyona проигнорировала Jerry Heil на мероприятии - что случилось

18:00

Генштаб ВСУ уменьшат на 60%: часть отошлют на фронт

18:00

Война на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать Украине

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять