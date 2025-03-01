У Илона Маска родился 14-й ребенок: кто мать и какое имя малыша

Избранница миллиардера Шивон Зилис родила Маску 14-го ребенка.

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Илон Маск снова стал отцом / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, x.com/shivon

Что известно:

У Илона Маска родился 14 ребенок

Избранница миллиардера Шивон Зилис родила сына Селдона Ликурга

Американский миллиардер, предприниматель и изобретатель Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз. Избранница скандального предпринимателя Шивон Зилис родила сына. О пополнении в семье стало известно 28 февраля, когда женщина опубликовала соответствующее сообщение в соцсети Х.

Шивон Зилис является директором по операциям и специальным проектам компании Neuralink. Она рассказала, что у них с Маском родился сын, которого назвали Селдоном Ликургом. Впрочем, женщина решила не раскрывать больше деталей и не показывать ребенка.

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"Обсудили с Илоном, и в день рождения нашей красавицы Аркадии (общей дочери - Главред), мы решили, что лучше будет непосредственно сообщить о появлении нашего замечательного и невероятного сына Селдона Ликурга. Настоящий великан с большим золотым сердцем. Люблю его очень сильно", - написала избранница Маска.

Под сообщением Маск оставил лаконичный эмоджи в виде сердца. Никаких комментариев относительно рождения сына миллиардер не давал.

Сколько детей у Маска

Шивон Зилис и Илон Маск уже воспитывают двойняшек - Страйдера и Азур, а также дочь Аркадию, которой на днях исполнился год. Таким образом, новорожденный Селдон стал их четвертым общим ребенком.

Всего у Маска уже 14 детей от разных женщин. От первой жены, канадской писательницы Джастин Маск, у него было шестеро сыновей. Один из них, Невада Александр, трагически умер в возрасте трех месяцев.

От певицы Grimes у Маска трое детей - сын X Æ A-12, дочь Exa Dark Sideræl и еще один сын Техно Механикус.

Кроме того, недавно стало известно, что писательница Эшли Сент Клер родила Маску еще одного ребенка, однако она стремится получить единоличную опеку.

Илон Маск - новости из жизни миллиардера

Напомним, в начале 2024 года американский предприниматель Илон Маск, известный своими противоречивыми заявлениями, стал отцом 12-го ребенка. Информацию подтвердили анонимные источники, но сам Маск не прокомментировал ситуацию.

Также 24 июня 2024 года бывшая жена Илона Маска Талула Райли вышла замуж за 34-летнего Томаса Броди-Сангстера. Пара познакомилась на съемках мини-сериала "Пистол" и объявила о помолвке летом 2023 года. Илон Маск, с которым Райли дважды была замужем, поздравил ее в соцсетях.

Как сообщал Главред, трансгендерная дочь Илона Маска Вивиан Дженна Уилсон жестко ответила отцу после его слов, что она "убита вирусом вокизма". В Threads она написала: "Для дохлой собаки я довольно хорошо выгляжу". Она также подчеркнула, что именно она отреклась от Маска, а не наоборот.

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Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

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