Илон Маск тайно стал отцом в 12-й раз

Илон Макс по-праву считается многодетным отцом.

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Илон Маск многодетный отец/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американский миллиардер Илон Маск, который не раз выступает со скандальными заявлениями, похоже, стал отцом в 12 раз.

Как пишет Bloomberg, Маск стал отцом как минимум 12 детей, шестеро из них за последние пять лет — трое от музыканта Граймс и трое от директора специальных проектов Neuralink Corp. Шивон Зилис, включая одного, который до сих пор не был известен публике.

Сообщается, что этот ребенок родился в начале этого года, по словам людей, знакомых с ситуацией, которые будут обсуждать это только на условиях анонимности. Зилис отказалась от комментариев, а Маск не ответил на запросы.

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Между тем, по мнению Маска, глобальное снижение уровня рождаемости — это не просто кризис, а настоящий кризис.

Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

В 2022 году он написал в Твиттере, что "падение рождаемости — это, безусловно, самая большая опасность, с которой сталкивается цивилизация". В 2023 году он сказал Такеру Карлсону: "Когда у вас будут противозачаточные средства, аборты и все такое, вы все равно сможете удовлетворять лимбический инстинкт, но не производить потомство".

Скандальные заявления Илона Маска

Украина не имеет возможности вернуть временно оккупированные Россией территории, включая Херсонскую и Запорожскую области. Такое мнение высказал американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс в социальной сети. Его заявление поддержал миллиардер Илон Маск.

Маск, известный своими неординарными высказываниями, вызвал возмущение в Сети, опубликовав мем с президентом Украины Владимиром Зеленским в соцсети X (ранее - Twitter).

Также, ранее миллиардер вступился в сети за арестованного в Украине пророссийского блогера Гонсало Лиру и требовал от президента Зеленского "объяснений".

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