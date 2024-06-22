УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Илон Маск тайно стал отцом в 12-й раз

Алена Кюпели
22 июня 2024, 17:17
49
Илон Макс по-праву считается многодетным отцом.
Илон Маск
Илон Маск многодетный отец/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американский миллиардер Илон Маск, который не раз выступает со скандальными заявлениями, похоже, стал отцом в 12 раз.

Как пишет Bloomberg, Маск стал отцом как минимум 12 детей, шестеро из них за последние пять лет — трое от музыканта Граймс и трое от директора специальных проектов Neuralink Corp. Шивон Зилис, включая одного, который до сих пор не был известен публике.

Сообщается, что этот ребенок родился в начале этого года, по словам людей, знакомых с ситуацией, которые будут обсуждать это только на условиях анонимности. Зилис отказалась от комментариев, а Маск не ответил на запросы.

видео дня

Между тем, по мнению Маска, глобальное снижение уровня рождаемости — это не просто кризис, а настоящий кризис.

Кто такой Илон Маск

Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями.

Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года.

3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?"

На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию.

В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте.

13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

В 2022 году он написал в Твиттере, что "падение рождаемости — это, безусловно, самая большая опасность, с которой сталкивается цивилизация". В 2023 году он сказал Такеру Карлсону: "Когда у вас будут противозачаточные средства, аборты и все такое, вы все равно сможете удовлетворять лимбический инстинкт, но не производить потомство".

Скандальные заявления Илона Маска

Украина не имеет возможности вернуть временно оккупированные Россией территории, включая Херсонскую и Запорожскую области. Такое мнение высказал американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс в социальной сети. Его заявление поддержал миллиардер Илон Маск.

Маск, известный своими неординарными высказываниями, вызвал возмущение в Сети, опубликовав мем с президентом Украины Владимиром Зеленским в соцсети X (ранее - Twitter).

Также, ранее миллиардер вступился в сети за арестованного в Украине пророссийского блогера Гонсало Лиру и требовал от президента Зеленского "объяснений".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Илон Маск новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Количество пострадавших сильно возросло: Зеленский показал последствия удара по Харькову

Количество пострадавших сильно возросло: Зеленский показал последствия удара по Харькову

17:49 Украина
Мощные взрывы в Белгородской области: в Сети сообщили об ударе по системе ПВО РФ

Мощные взрывы в Белгородской области: в Сети сообщили об ударе по системе ПВО РФ

16:56 Мир
В Мариуполе мощные "прилеты" по базированию врага: поражена техника и ПВО

В Мариуполе мощные "прилеты" по базированию врага: поражена техника и ПВО

16:28 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всех 7747

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всех

Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется самый тяжелый месяц 6223

Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется "самый тяжелый месяц"

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войны 4837

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войны

Штраф 50 тысяч евро: почему в Германии нельзя ставить сарай на своем участке 4089

Штраф 50 тысяч евро: почему в Германии нельзя ставить сарай на своем участке

Последние новости

17:49

Количество пострадавших сильно возросло: Зеленский показал последствия удара по Харькову

17:49

"Шавка громко лает": у России нет шансов в войне с НАТО – экс-глава МИДВидео

17:29

РФ начала бить по крупным солнечным электростанциям: повреждено 9 ГВт мощностей

17:17

Илон Маск тайно стал отцом в 12-й раз

16:56

Мощные взрывы в Белгородской области: в Сети сообщили об ударе по системе ПВО РФ

Евро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаковЕвро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаков
16:32

Инна Мирошниченко показала, как сильно изменился приемный сын Марсель за годВидео

16:28

В Мариуполе мощные "прилеты" по базированию врага: поражена техника и ПВО

16:23

Ударных групп нет: ВСУ начинают зачистку на Харьковщине - Братчук

15:43

Мощным ударом Сил обороны разбита группировка РФ: офицер ВСУ назвал направление

Реклама
15:35

Четыре удара по Харькову: РФ ударила по жилому дому, есть погибшие, очень много раненыхФотоВидео

15:31

"Мат и оскорбления": путинистка Успенская требует компенсации за позорное интервью

15:21

Россияне начали бить по Украине из Азовского моря: в ВМС указали на важный момент

14:42

Еще две страны поддержали Формулу мира: новые подписи под документом Саммита

14:29

Почему кабачки желтеют и не растут: этот секрет спасет ваш урожай

13:56

36-летняя блогерша скончалась от остановки сердца: что случилось

13:51

Убегут все за считанные секунды: как быстро очистить от червей килограммы вишенВидео

13:49

Почему нужно обязательно посадить горох: это должен знать каждый огородник

13:49

"Лег весь батальон": на востоке уничтожены "элитные" войска РФ вместе с комбатом

13:19

Игра "падре против грешников": рецензия на фильм "Экзорцизм"Видео

12:57

"Запад спровоцировал вторжение России": чиновник из Британии сделал заявление

Реклама
12:44

Удары Украины оружием США по целям в РФ: в Госдепе поставили точку в вопросе

12:38

Путин признал катастрофическую ситуацию в РФ во время визита в КНДР: что известно

12:31

У лука желтеют кончики: в чем причина и как не потерять урожай

12:01

"Временно оставить": что может сказать Путин после уничтожения Крымского моста

11:47

Новый график отключений на 22 июня: украинцам "обрезали" часы с электроэнергией

11:10

ВСУ могут выбить россиян из Харьковщины: комбат рассказал, что для этого нужно

11:10

Сломали наступление врага: на Харьковщине ВСУ уничтожили мощную группировку россиян

10:27

Что нельзя делать, когда кто-то в дороге: приметы, которые важно знать

10:14

США ограничили Украину в ударах по ключевым аэродромам РФ - Washington Post

10:09

Произошел перелом: на Западе приняли ужасное решение для РФ - экс-глава МИД Украины

09:29

Ситуация резко изменилась: экс-командир "Айдара" назвал новый план РФ на Харьковщине

09:26

Гороскоп на завтра 23 июня: Девам - серьезная неудача, Близнецам - сильное раздражение

09:03

Как "вырастить тень" на даче: названы самые быстрорастущие деревья и кустарники

08:51

Это манипуляция: Путин нашел оправдание применению ядерного оружия - ISW

08:47

Почти 30 целей: РФ атаковала Украину дронами и ракетами - сколько удалось сбить

08:14

РФ выбрала новую цель для наступления на Востоке: какой город под угрозой - DeepState

08:10

Кто черный интернационал "поджигателей войны"мнение

07:34

РФ ударила по объектам энергетики в 2 регионах: последствия ракетного обстрела 22 июняФото

06:10

Визит Путина во Вьетнам: чего ждать Украинемнение

05:55

Исторические кадры: появилось видео, как под Киевом сбивали вертолеты в первый день войныВидео

Реклама
05:20

Лишь самые сообразительные догадаются, кто из 3-х людей притворяется больным: сложная загадка

04:40

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войныВидео

04:12

Украина под обстрелом: РФ запустила табун ракет, звучат сильные взрывы

04:05

Группа Queen продала свои хиты за гигантскую сумму: о каких деньгах идет речь

03:34

Почему духовка не пропекает середину - один лайфхак спасет вашу выпечку

02:41

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всехВидео

02:00

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу удивила своим заявлением - детали

01:30

Не стоит спешить с разрушением Крымского моста: неожиданный прогноз экс-главы МИДВидео

00:52

Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95: в Харькове прогремела серия взрывов

00:17

РФ захватила поселок в Донецкой области: в DeepState сказали, где продвинулся враг

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять