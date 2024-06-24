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Дважды бывшая жена Илона Маска отыграла пышную свадьбу

Дмитрий Видоменко
24 июня 2024, 12:36
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Скандальный американский коммерсант-инноватор Илон Маск и британская актриса Талула Райли дважды были женаты в 2010-х. Общих детей у них не было.
Маск, Райли, свадьба
Бывшая жена Маска Талула Райли вступила в брак снова / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

38-летняя британская актриса Талула Райли (известная по фильму "Рок-волна") и 34-летний актер Томас Броди-Сангстер ("Реальная любовь") вступили в брак на пышной масштабной церемонии. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Как видно из фоторепортажа, бывшая жена Илона Маска была в нежном белом платье, когда она держала за руку своего жениха. А тот был в синем смокинге, серых брюках в тонкую полоску и светлой рубашке.

Церемония венчания состоялась в церкви Святого Георгия в Ансте, графство Хертфордшир. Райли и Броди-Сангстер держат свою личную жизнь подальше от внимания публики. А познакомились они, когда вместе снимались в мини-сериале "Пистол". Летом 2023 года в соцсетях Талула и Томас объявили о своей помолвке. Причем в комментарии даже пришел Илон Маск и написал: "Поздравляю".

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Маск и Райли поженились в 2010 году, но уже через два года они расторгли брак. Через год они решили снова поженились, но уже через три года снова развелись.

Кто такой Илон Маск

Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями.

Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года.

3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?"

На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию.

В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте.

13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

Скандальные заявления Илона Маска

Украина не имеет возможности вернуть временно оккупированные Россией территории, включая Херсонскую и Запорожскую области. Такое мнение высказал американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс в социальной сети. Его заявление поддержал миллиардер Илон Маск.

Маск, известный своими неординарными высказываниями, вызвал возмущение в Сети, опубликовав мем с президентом Украины Владимиром Зеленским в соцсети X (ранее - Twitter).

Также, ранее миллиардер вступился в сети за арестованного в Украине пророссийского блогера Гонсало Лиру и требовал от президента Зеленского "объяснений".

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