Родная дочь Илона Маска отреклась от своего отца

Маск заявил, что кто-то обманом заставил сына пройти операцию по смене пола.

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Илон Маск - многодетный отец/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Трансгендерная дочь Илона Маска, Вивиан Дженна Уилсон (бывший сын Ксавье), раскритиковала генерального директора Tesla и своего отца после того, как он заявил, что она "убита вирусом вокизма".

"Для дохлой собаки (неценз. - авт.) я выгляжу довольно хорошо", — написала Уилсон на этой неделе в "Threads", а не на платформе X Маска.

В четверг Уилсон удвоила ставки, заявив своим 13 000 подписчикам, что это она "отреклась" от Маска, "а не наоборот", пишет Page Six.

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20-летний отпрыск Маска также сделал скриншот одного из старых твитов основателя SpaceX, в котором он написал, что она "родилась геем и слегка аутистом", и раскритиковал его за "совершенно фальшивые" заявления о ней.

Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

"Буквально ничего из этого никогда не происходило. Никогда", — написала она. "Я даже не знаю, откуда он это взял. Я думаю, что он пошел в школу, изучающую гей-стереотипы, просто выбрал несколько наугад и сказал: "Эх, достаточно хорошо" в последней попытке заработать очки сочувствия, когда он настолько явно неправ, даже в своей собственной чертовой истории".

Отец 12 детей, Маск заявил, что кто-то обманом заставил сына пройти операцию по смене пола.

Скандальные заявления Илона Маска

Украина не имеет возможности вернуть временно оккупированные Россией территории, включая Херсонскую и Запорожскую области. Такое мнение высказал американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс в социальной сети. Его заявление поддержал миллиардер Илон Маск.

Маск, известный своими неординарными высказываниями, вызвал возмущение в Сети, опубликовав мем с президентом Украины Владимиром Зеленским в соцсети X (ранее - Twitter).

Также, ранее миллиардер вступился в сети за арестованного в Украине пророссийского блогера Гонсало Лиру и требовал от президента Зеленского "объяснений".

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