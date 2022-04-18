"У этих нелюдей нет ни совести, ни будущего": Тарас Тополя показал уничтоженную рашистами больницу

Тарас Тополя показал разрушенную поликлинику в Харькове / instagram.com/tarastopolia

Украинский певец Тарас Тополя и другие участники группы Антитела с первых дней полномасштабного вторжения рашистов в Украину защищает страну в составе Территориальной обороны.

Сейчас музыканты оказались в Харькове и помогают освобождать город от российских оккупантов. Тополя показал снимок разрушенной поликлиники в одном из крупнейших районов Харькова - Салтовке.

Расстрелянное медицинское учреждение - яркий пример того, что Женевская конвенция для войск кремля - пустой звук. Поэтому носить отличительные знаки, вроде красных крестов для парамедиков в зонах активных боевых действий - затея, равная самоубийству.

"Один из логических вопросов: почему, если вы парамедики, у вас нет красных крестов на форме и на авто? И зачем вам автоматы? Смотрите, ответ - на этом фото. Позади нас расстреляна русскими мразями поликлиника на Салтовке. Таких обстрелянных гражданских объектов сотни по всей стране. Хотелось бы сказать, что этим ублюдкам все равно во что и в кого стрелять, но это совсем не так! Они бьют по гражданским медучреждениям, чтобы посеять страх и террор, панику и смерти мирных людей, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО!

Если же ты обозначишь себя ярким красным крестом медика, как это принято во всем мире, то русские пристрелят тебя и твой экипаж первым, а твое авто уничтожат. Выгорит все: и раненые, и санитары, и яркие красные кресты. Женевская конвенция? Забудьте! В этих мразях нет ни чести, ни совести, ни будущего. Поэтому на каждый выезд: магазин присоединить, патрон в патронник, нашивки с красными крестами – в карман", - объяснил Тополя.

Тарас Тополя показал разрушенную поликлинику в Харькове / instagram.com/tarastopolia

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Ранее Тарас Тополя, выступая в прямом эфире Марафона новостей, довел до слез телеведущую 1+1 Маричку Падалко.

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