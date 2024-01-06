У американского певца обнаружили опухоль мозга

Американский популярный певец Майкл Болтон борется с опухолью головного мозга.

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Майкл Болтон сообщил о серьезном заболевании / Коллаж Главред, фото Facebook/Michael Bolton

Американский популярный певец Майкл Болтон борется с опухолью головного мозга.

Легендарный 70-летний певец в пятницу в своем сообщении в Facebook рассказал, что "2023 год принес ему очень неожиданные испытания".

"Накануне праздников выяснилось, что у меня опухоль головного мозга, которая потребовала немедленной операции", — написал он. "Благодаря моей невероятной медицинской команде операция прошла успешно".

Болтон, который "сейчас выздоравливает дома" вместе со своей семьей, сообщил фанатам, что следующие пару месяцев он "посвятит" своему "выздоровлению", а это означает, что ему "придется сделать временный перерыв в гастролях".

В посте - обращение артиста к поклонникам:

"Мне всегда труднее всего разочаровывать своих поклонников или откладывать концерт, но не сомневайтесь, я усердно работаю, чтобы ускорить свое выздоровление и поскорее вернуться к выступлениям", — написал он.

"Знайте, что я храню ваши позитивные сообщения в своем сердце, и я буду сообщать вам больше новостей, как только смогу", - закончил он пост, подписав: "Всегда с большой любовью, МБ".

Болтон, который также поделился этим сообщением в Instagram, сразу же получил поддержку в разделе комментариев, фанаты пожелали ему скорейшего выздоровления.

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