У американского певца обнаружили опухоль мозга

Американский популярный певец Майкл Болтон борется с опухолью головного мозга.
Легендарный 70-летний певец в пятницу в своем сообщении в Facebook рассказал, что "2023 год принес ему очень неожиданные испытания".
"Накануне праздников выяснилось, что у меня опухоль головного мозга, которая потребовала немедленной операции", — написал он. "Благодаря моей невероятной медицинской команде операция прошла успешно".
Болтон, который "сейчас выздоравливает дома" вместе со своей семьей, сообщил фанатам, что следующие пару месяцев он "посвятит" своему "выздоровлению", а это означает, что ему "придется сделать временный перерыв в гастролях".
В посте - обращение артиста к поклонникам:
"Мне всегда труднее всего разочаровывать своих поклонников или откладывать концерт, но не сомневайтесь, я усердно работаю, чтобы ускорить свое выздоровление и поскорее вернуться к выступлениям", — написал он.
"Знайте, что я храню ваши позитивные сообщения в своем сердце, и я буду сообщать вам больше новостей, как только смогу", - закончил он пост, подписав: "Всегда с большой любовью, МБ".
Болтон, который также поделился этим сообщением в Instagram, сразу же получил поддержку в разделе комментариев, фанаты пожелали ему скорейшего выздоровления.
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