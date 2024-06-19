Тяжелобольная Шеннен Доэрти подала в суд на экс-мужа-изменника

Голливудская актриса Шеннен Доэрти, которая страдает от болезни, подала в суд на своего бывшего мужа, который ей изменял

https://stars.glavred.info/tyazhelobolnaya-shennen-doerti-podala-v-sud-na-eks-muzha-izmennika-10574231.html Ссылка скопирована

Шеннен Доэрти подала в суд на бывшего мужа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/theshando

Известная голливудская актриса Шеннен Доэрти, которая уже много лет борется с раком молочных желез, подала в суд на бывшего мужа – фотографа Курта Исвариенко.

Знаменитость требует от него денег на свое содержание. Актриса объяснила, что из-за своей болезни потеряла почти все источники дохода. Единственное, что Доэрти приносит деньги – это роялти от сериала "Зачарованные" (также известен как "Все женщины - ведьмы"), где она играла одну из главных ролей. Однако, уже в конце июня 2024 года выплаты прекратятся – и Доэрти потеряла весомую часть доходов.

Актриса требует от Исвариенко ежемесячные алименты в размере более 15,3 тысяч долларов США (начиная с июня нынешнего года) и покрытия всех ее судебных издержек и адвоката.

видео дня

Кроме того, Шеннен Доэрти напрямую обвинила Исвариенко в том, что он намеренно затягивает процесс развода – ведь надеется, что она не доживет до момента, когда судебные прения кончатся. И актриса требует – чтобы ее бывший муж как можно скорее предоставил суду справку о своих доходах, после чего удастся установить сумму выплат алиментов ей.

Кто такая Шеннен Доэрти Шеннен Доэрти - американскаяактриса, наиболее известная по ролям Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю Холливелл в сериале "Зачарованные". По данным Википедии, в марте 2015 года Шеннен был поставлен диагноз рак молочной железы. О болезни Доэрти стало известно 19 августа того же года, когда она подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мэйнстейн, который неправильно оформил её медицинское страхование, из-за которого, по её мнению, она не получила должного лечения и её рак метастазировал.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что британская певица Адель тайно вышла замуж во второй раз. Артистка стала на публике называть своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола, своим мужем.

Также стало известно, что Хью Джекман разошелся с женой, актрисой Деборрой-Ли Фернесс, после 27 лет брака. Бывшие супруги сделали официальное заявление про причины их расставания.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред