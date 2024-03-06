Больная Шеннон Доэрти шокировала историей о драке с коллегой по "Беверли-Хиллз"

Известная американская актриса Шеннен Доэрти рассказала, как подралась со звездой сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Дженни Гарт.

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Шеннон Доэрти, оказывается, дралась с коллегой Дженни Гарт / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Известная американская актриса Шеннон Доэрти (которая сейчас сражается с онкологической болезнью) вспомнила, как во время съемок в 1990-е сериала "Беверли-Хиллз, 90210" подралась со своей коллегой ‒ актрисой Дженни Гарт (исполнительницой роли Келли). Об этом пишет журнал People.

Как призналась знаменитость, на съемочной площадке царила не слишком комфортная атмосфера. Если мужчины-актеры еще кое-как ладили между собой, то девушки – нет. Однажды между Шеннон и Дженни даже произошел конфликт, который быстро перерос в драку,

Как вспомнила Доэрти, у Гарт была странная привычка сдергивать штаны членов съемочной группы. Шеннен решила в ответ сыграть с коллегой злую шутку и объявила о дне "поднятых юбок". По словам актрисы, она подошла к Гарт и задрала ей юбку.

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Та в ответ не на шутку разозлилась. Между актрисами началась сильная драка ‒ да так, что другим членам съемочной команды пришлось их разнимать.

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