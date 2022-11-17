"Ты кто вообще, женщина или мужчина?": россияне набросились на Киркорова в платье

Россияне набросились на Киркорова в платье / скриншот YouTube

Российского певца Филиппа Киркорова, который в последнее время попадает в скандалы, высмеяли россияне.

В Сети появилось фото, на котором одиозный артист позировал в золотом платье.

Такой образ не сильно очаровал россиян. Некоторые из них даже предложили лишить звания Киркорова.

Киркоров в платье / соцсети

"Чем тяжелее в стране тем больше он шикует, по-моему, он насмехается над всеми нами", "Лишить всех званий и гнать ссаной тряпкой с экранов телевизора, никаких гос заказов, ну же хватит терпеть это все!!! Достал!", "Ты кто вообще? Женщина или мужчина? А то непонятно с кем я сейчас поговорил! Судя по комментариям просто ребёнок, который ещё не очень взрослый!"," Когда эту [нехороший человек - неценз. ] на пенсию отправят?", - писали в комментариях под снимком.

Россияне набросились на Киркорова / скриншот

Россияне набросились на Киркорова / скриншот

Россияне набросились на Киркорова / скриншот

Напомним, Филипп Киркоров сейчас находится в большом турне по странам. Одиозный артист всего за несколько дней успел вляпаться в ряд скандалов.

В Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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